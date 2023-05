Roseto, torna operativo lo sportello di informazione turistica

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Torna operativo l’Ufficio IAT di piazza della Libertà di Roseto degli Abruzzi. Lo sportello di Informazione e Accoglienza Turistica sarà riaperto a breve grazie all’affidamento temporaneo alla Delegazione Lega Navale Italiana sancito attraverso l’approvazione della Delibera di Giunta N. 183 deliberata lo scorso 19 maggio.

Nello specifico, la Delegazione rosetana della Lega Navale Italiana (a cui è stato affidato anche l’Infopoint del Lido La Lucciola) ha proposto di gestire temporaneamente, gratuitamente, e sotto la guida e sorveglianza degli uffici comunali, la postazione IAT garantendo un orario di apertura al pubblico di almeno 5 ore al giorno, articolate secondo un calendario che sarà concordato con il competente Assessorato. Contestualmente, gli stessi locali potranno essere usati dall’Ente Lega Navale Italiana come ulteriore sede di rappresentanza e promozione di proprie iniziative che sono comunque attinenti al territorio rosetano e ne arricchiscono offerta e prestigio.

Una proposta accolta favorevolmente dall’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi che ha disposto, con la Delibera, di concedere l’affidamento provvisorio dell’Ufficio a partire dal 22 maggio 2023 fino alla conclusione delle procedure di affidamento definitivo. Procedure che sono in procinto di partire visto che il progetto di gara è oramai definito. La riapertura dello IAT, al cui interno saranno impiegati anche due ragazzi del Servizio Civile Universale, è prevista entro la fine del mese di maggio.

“Una soluzione ponte che, comunque, ci permette di risolvere una situazione annosa e cruciale per una città turistica come Roseto degli Abruzzi – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio – ringraziamo la Lega Navale per averci permesso, con la sua proposta, di riattivare il servizio per i prossimi mesi estivi nell’attesa che venga espletata la procedura del bando per l’affidamento definitivo. Ora si dovrà attendere solo il tempo necessario per effettuare piccoli interventi di sistemazione e lo sportello tornerà pienamente operativo. Nel frattempo, è in via di definizione anche il cartellone degli eventi estivi che sarà pronto entro i primi giorni di giugno e che sarà presentato alla stampa con dovizia di particolari. Il calendario, che sarà caratterizzato da eventi di livello e diffusi su tutto il territorio di Roseto degli Abruzzi, è quasi pronto grazie al lavoro della commissione che si è prontamente riunita per valutare le manifestazioni d’interesse pervenute entro lo scorso 15 maggio”.