Vis Mediterranea – Chieti Calcio Femminile 1-2: il racconto del match

MONTORO – Ottimo successo esterno per il Chieti Calcio Femminile che vince 2-1 al “Sandro Pertini” di Montoro con la Vis Mediterranea e risale in classifica al quarto posto. Manca ora un solo turno alla fine del campionato: le neroverdi nell’ultima giornata affronteranno l’Independent in casa al “G. Di Pietrantonio” di Lettomanoppello. La Roma Calcio Femminile è terza con tre lunghezze di vantaggio proprio sul Chieti e sarà impegnata in casa con la Vis Mediterranea. Contro la Vis Mediterranea si sapeva non sarebbe stata una partita facile e i pronostici della vigilia sono stati rispettati.

Nel primo tempo un Chieti ben messo in campo controlla il match e segna anche due reti. Il gol del vantaggio arriva al 22′: su un lancio di Liberatore, Carnevale si invola verso la porta e mette il pallone nell’angolino basso con un preciso tiro. Il Chieti raddoppia al 29′: prova la conclusione dalla distanza D’Intino, netta deviazione con un braccio di Piscitelli in area, il direttore di gara assegna il penalty senza esitazioni ammonendo la numero 4 di casa. Sul dischetto va D’Intino che trasforma con freddezza.

La seconda frazione di gioco si apre con la Vis Mediterranea che accorcia le distanze al 10′: su un lancio in avanti una giocatrice controlla il pallone in area con un mano, ma poi è travolta da Di Domenico, il direttore di gara assegna il rigore. Sul dischetto va Cuomo che segna il gol dell’1-2. Da questo momento la Vis prende coraggio, ma il Chieti non si scompone e gestisce al meglio il gioco non correndo grossi pericoli fino al termine. Finisce dunque 2-1 per le neroverdi.

TABELLINO

VIS MEDITERRANEA-CHIETI CALCIO FEMMINILE 1-2

Vis Mediterranea: Pucova, Modafferi, Paolillo, Piscitelli (1′ st Gorrasi), Calvanese (41′ pt Donnarumma), Cozzolino, Sabatino, Mazza (41′ st Vaccaro), Cuomo, Olivieri, Minella.

A disp.: Pascale, D’Arco, Basile, Piccolo, Vitolo. All.: De Risi Valentina

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Gesualdo, Di Sebastiano, Liberatore, Chiellini, Di Domenico, Carnevale, D’Intino (8′ st Iannetta), Barbarino, Passeri, Gissi (41′ st Baboro). A disp.: Seravalli, Casella, De Vincentiis, Cavallaro, Comer. All.: Di Camillo Lello

Arbitro: Principe di Tivoli

Assistenti: Federico di Agropoli e La Regina di Battipaglia

Reti: 22′ pt Carnevale, 29′ pt D’Intino (c.d.r), 10’st Cuomo (c.d.r.)

Ammonite: Piscitelli e Donnarumma (V)

Espulso: Lello Di Camillo

IMPRESSIONI POST PARTITA DI MISTER DI CAMILLO

“Un risultato sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, soprattutto nel primo tempo da noi concluso sul 2-0 a nostro favore. Sono soddisfatto della prova della squadra. Dopo aver sbagliato con il Palermo e visto anche il fatto che gran parte delle mie giocatrici avevano giocato non benissimo con la Juniores a Roma, contro la Vis ho visto qualcosa di buono che mi fa ben sperare per l’ultima partita.

Sono abbastanza contento del nostro cammino in questo campionato, anche se un po’ di rammarico rimane: l’approccio poteva essere migliore. È vero che abbiamo avuto delle vicissitudini negative, ma è altrettanto vero che prima che si scatenassero avevamo già sei o sette punti di ritardo dalla prima in classifica. La squadra dello scorso anno forse era più completa, quella attuale per ambire al primo posto mancava di qualcosa nell’organico sia a livello di qualità che di quantità. Sicuramente, per quella che è la nostra tradizione e vista anche la squadra a mia dipsoizione, non avremmo dovuto trovarci con quel divario in classifica da colmare già dopo due mesi di campionato. Abbiamo sbagliato negli ultimissimi minuti nei due scontri diretti in trasferta con Res Roma e Trastevere e questo ci ha fatto attardare in classifica perdendo sei punti che sono poi diventati ancora di più con il susseguirsi dei guai ai quali abbiamo dovuto far fronte nel proseguimento della stagione.

Mi aspettavo qualcosa in più, ma nella seconda fase, dopo la batosta casalinga con il Trastevere a febbraio, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato bene e stiamo concludendo degnamente il campionato intorno al quarto posto. Stiamo così cercando di mettere le basi per ripartire al meglio l’anno prossimo per non rifare gli errori commessi in questa stagione. Ripartire potrebbe anche essere semplice, ma prima bisogna capire le problematiche che incontreremo: inserendo qualche tassello la nostra squadra riesce sempre ad essere competitiva per i primi posti, però come società, prima di fare investimenti sulle giocatrici da prendere eventualmente, dobbiamo fare i conti con assenze di strutture e problemi che ci portano a spendere soldi in maniera diversa. Sicuramente metteremo insieme una rosa per ambire a competere in alta classifica. Le ragazze giovani ci sono: fra loro c’è qualcuna già pronta per la Serie C, ma per lottare magari per il primo posto occorreranno anche giocatrici esperte”.