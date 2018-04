Roseto sconfitto in gara1 playout contro la Virtus Roma

ROMA – Gli Sharks escono sconfitti dal PalaTiziano di Roma contro i padroni di casa della Virtus in gara 1 playout ( primo turno ) con il punteggio di 91-83, e giovedì alle ore 21 si replicherà per gara 2 al PalaMaggetti. Partita molto intensa quella giocata da entrambe, Roseto brava a rientrare a sole due lunghezze dopo uno svantaggio di 11 punti, negli ultimi due minuti decisivi i canestri di Landi per i capitolini. Per gli Sharks brutta la serata nel tiro da tre, 9/31, anche se sono arrivati 81 punti fuori casa, mentre per i capitolini solita grande offensiva dei suoi uomini migliori: grande gara dei due americani, Thomas-Roberts, 50 punti in due, seguiti dallo stesso Landi con 20 punti, per gli Sharks miglior marcatore Carlino con 19 punti, 18 per Contento e 13 Andy Ogide. Gara poco spettacolare, caratterizzata dai tanti errori da ambo le parti, e dove la maggiore lucidità e precisione nel finale ha permesso a Roma di uscire indenne dal proprio parquet. Occasione sciupata gli Sharks che però non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione di rimanere nella categoria in questo primo turno.

CRONACA DEL MATCH

Coach Bucchi parte con il recuperato Baldasso nello starting five, insieme a Chessa, Thomas, Roberts e Landi, risponde Di Paolantonio con Marulli, Carlino, Di Bonaventura, Lupusor. Il match è stato sul filo dell’equilibrio per i primi 20 minuti, salvo qualche piccolo margine di Roma (massimo vantaggio sul +7 38-31 a metà secondo periodo), poi il primo break pesante della Virtus nei primi minuti di terza frazione e inizio ultimo quarto, brava però Roseto a non mollare mai e rientrare a più riprese. Prima frazione dove Roberts e Thomas fanno il bello e cattivo tempo, dall’altra parte è il collettivo a tenere a galla coach Di Paolantonio per il 21-21 di fine quarto. Nei secondi dieci minuti la musica non cambia, con le due squadre che si equivalgono su grandi ritmi: i rimbalzi offensivi aiutano Roma, imprecisa da oltre l’arco, ma gli ospiti non cedono di un passo: Bucchi si affida a Thomas, implacabile dalla media distanza, i problemi di falli gravano però sui capitolini con Contento e Marulli che rintuzzano lo svantaggio e all’intervallo i padroni di casa sono sopra di 3, 45-42.

La terza frazione si apre con il break di Roma, firmato ancora Thomas e Roberts , e si arriva sul massimo vantaggio a metà frazione sul 55-45; Roseto risorge con una difesa aggressiva, spinta anche dagli oltre 100 supporters rosetani, tornando addirittura avanti con una triplissima di Carlino e con il duo Infante-Di Bonaventura a fare legna dentro l’area, prima che due tiri dalla lunga disanza di Roberts e Thomas riportino i padroni di casa sopra di 7 punti ( complici anche un po’ di scelte arbitrali molto discutibili ), 69-62 a fine periodo. Sembra finita, ma negli ultimi dieci minuti la tensione sale, con le due compagini desiderose di prendersi questo primo mattoncino: Roma torna sopra la doppia cifra di vantaggio, gli Sharks però pian pianino rintuzzano lo svantaggio e dal meno 10 ( 81-79 ) siglano un break di 8-0 grazie ad Ogide e Di Bonaventura, avendo anche in due occasioni la palla per sorpassare. E allora ci pensa ancora Landi con un’azione da tre punti ed una triplissima a 40 secondi dal termine per il +6 che di fatti chiude definitivamente la gara. Ora non resta che vincere assolutamente gara 2 giovedì 3 maggio per far allungare la serie.

Coach Di Paolanntonio in sala stampa al termine del match: “Dobbiamo cercare di allungare la serie e quindi prenderci ovviamente gara 2 giovedì sera, per dobbiamo aggiustare qualcosa a livello difensivo dato che i loro tre punti di forza , Roberts-Thomas e Landi, hanno prodotto 70 punti e quindi dovremo essere bravi a limitare assolutamente il loro gioco sia in post basso che in pick and roll, e spenderci di più come squadra; in attacco ci siamo bloccati un po’ contro la loro zona, ma comunque abbiamo totalizzato 83 punti, e considerando che li abbiamo fatti fuori casa male non è. Sono soddisfatto della reazione dei miei dopo quel break pesante dell’ultimo quarto, questa squadra non molla mai, cerca di buttare il cuore oltre l’ostacolo per cercare di prendere un determinato obiettivo, e di positivo da questa sconfitta mi riporto il fatto che ce la siamo giocati fino alla fine, considerando anche che abbiamo avuto grossi problemi in settimana, e allenandoci in molte occasioni senza 2/3 elementi “.

TABELLINO:

VIRTUS ROMA – ROSETO SHARKS 91-83 ( 21-21, 24-21, 24-20, 22-21 )

Roma: Maresca , Chessa 4 , Baldasso 9 , Lucarelli n.e. , Landi 20 , Filloy 3 , Roberts 25 , Thomas 25 , Parente 5 , Raucci All. Bucchi

Roseto: Carlino 19 , Ogide 13 , Lupusor 4 , Contento 18 , Di Bonaventura 6 , Lusvarghi n.e. , Zampini , Marulli 7, Casagrande 9 , Infante 7 All. Di Paolantonio

NOTE: Tiri da 2: Roma 22/41 ; Roseto 20/33

Tiri da 3: Roma 7/21 ; Roseto 9/31

Tiri Liberi: Roma 26/27 ; Roseto 16/22

Rimbalzi: Roma 41 ( 10 offensivi ) ; Roseto 29 ( 6 offensivi )

Assist: Roma 19 ; Roseto 14

USCITI PER 5 FALLI: Marulli ( Roseto )