Primo maggio 2018 in Abruzzo: gli eventi in programma

Concerti, proposte enogastronomiche, mostre ed escursioni. Ecco alcune idee su come trascorrere la Festa dei Lavoratori a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia



Il 1° Maggio è ormai alle porte. Come ogni anno, a partire dal lontano 1891, si celebra la Festa dei Lavoratori, in ricordo delle battaglie operaie che hanno portato alla riduzione dell’orario lavorativo in 8 ore. Tralasciando ogni significato sociale, una giornata da trascorrere all’insegna del relax più totale o approfittando dei tanti eventi in programma in tutta la Regione per trascorrere qualche ora tra musica, arte e natura. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia Pescara

Grande musica a Pescara, in piazza Salotto, con un mega concerto gratuito che comincerà alle 17 con l’esibizione di alcuni gruppi locali e proseguirà in serata con il live di Emis Killa e Guè Pequeno, artisti di punta del “rap” e del “trap”. Prima di loro, alle ore 16.30, saliranno sul palco Nduccio e l’Orchestra Abruzzese del Saltarello e Vincenzo Olivieri, che proporrà il suo “Smartphonerap”. Molte le mostre interessanti. Al Museo Paparella si potrà assistere a “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi“. Presso la Fondazione e Zimei di Montesilvano c’è la personale di Luca Vitone, ma si segnalano anche quelle dell’artista ligure Francesco Musante alla Galleria d’Arte Pentagono e di Ryan Spring Dooley alla Galleria E20. In via straordinaria saranno aperti l’Abbazia San Clemente a Casauria, la “Casa natale di Gabriele D’Annunzio” a Pescara e la Taverna Ducale a Popoli. Ultimo giorno al Porto Turistico della quinta edizione di “Sottocosta, fiera della nautica da diporto” tra le più importanti del centro Italia.

Provincia Chieti

Ma primo maggio significa anche, e soprattutto, sagre e feste. Ed ecco allora che a Torricella Peligna ci sarà il primo raduno delle fisarmoniche, mentre a Cupello ultimo giorno del Festival del Carciofo. Quest’ultima località ospiterà anche il “Cupello Rock and Blues”, che vedrà l’esibizione nel pomeriggio di alcuni gruppi (Vanesia, Le stanze di Federico e altri) e in serata il live di Regina-The Real Queen Experience, tra le più importanti tribute band di Freddy Mercury e compagni. Diverse anche le occasioni di trascorrere una giornata all’aria aperta allietati da buona musica: al Birrificio Maiella, al Rifugio Pomilio con la cover di Rino Gaetano, allo Chalet Majelletta WE Food il Primo Maggio 2018. In agenda anche escursioni nella Valle dell’Avello (con picnic), sulla Costa dei Trabocchi con aperitivo finale al Trabocco di San Vito Chietino e a cavallo da Punta Penna a Punta Aderci. Proseguono al Civico 20 di Roccascalegna la mostra personale di pittura del maestro acquerellista abruzzese Juan Alfredo Parisse, alla Galleria Di Nardo quella dell’artista Luca Bellandi, presso la RSA Santiago di Lanciano la mostra fotografica “Corsa in frantumi”. Molti musei chiuderanno i battenti; saranno invece regolarmente aperti il Museo archeologico “La Civitella” e il Museo archeologico nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj, dove è allestita la mostra fotografica “Momenti di jazz”.



Provincia L’Aquila

E veniamo all’aquilano. A Cocullo si rinnova il tradizionale e leggendario rito dei Serpari mentre ad Avezzano si svolge l’ultima giornata della quinta edizione della Fiera campionaria Magia del Fare. Resteranno aperti il MUSè – Nuovo Museo Paludi e il castello Piccolomini Celano, il Museo d’arte sacra della Marsica e il Museo nazionale d’Abruzzo a L’Aquila e l’Abbazia Santo Spirito al Morrone a Sulmona. Si potrà, inoltre, visitare l’Area archeologica di Alba Fucens a Massa d’Albe. Chi vuole passare una giornata all’aria aperta potrà fare una escursione a piedi sul Monte Genzana, in ebike a Rocca Calascio o a Cocullo, a cavallo o in canoa sul lago di Scanno, degustativa al Rifugio la Chiusola. Possibilità di brunch e di cantare al Karaoke in alta quota al Bar La Villetta di Fonte Cerreto. Giornata conclusiva al parco del Castello de L’Aquila del “LoMaggio Fest”, il festival che ha come obiettivo quello di avvicinare la popolazione al patrimonio musicale locale, proponendo un repertorio accessibile anche ai meno esperti.

Provincia Teramo

Primo maggio, a Teramo, è sinonimo di “Virtù”, la pietanza dal significato propiziatorio preparata unenendo ingredienti tipicamente invernali (carni miste di maiale, sugo di carne e spezie) e primizie primaverili e proposta da molti ristoranti della zona. Numerosi anche i pranzi spettacolo nei locali: all’Osteria Centolire di Colonnella con il live dei Fuzzy Dice, al Lido Iris di Silvi Marina in compagnia della Betobanda, al Novavita Beach di Giulianova, al Jolly Dance di Notaresco con gli Exentia solo per citarne alcuni. Non mancheranno i concerti musicali all’aperto, che sono un po’ il must della Festa dei lavoratori: sul palco a Sant’Egidio alla Vibrata saliranno I Pupazzi mentre al Parco della Pace di Pineto sarà la volta degli In nomine capa, con il loro tributo a Caparezza. In programma visite guidate all Fortezza di Civitella del Tronto, accompagnati da lupi, falchi, aquile, poiane e gufi, e alla Torre del Cerrano. Si potranno visitare le mostre “Ricordiamo la liberazione” a Palazzo Pangia a Montepagano e “Liberamente”, dedicata all’arte contemporanea, a Villa Filiani a Pineto. Aperto il Museo di Campli.