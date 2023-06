Roseto, riorganizzazione macchina amministrativa con nuove assunzioni

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una prima concreta risposta al problema annoso della carenza di organico e una riorganizzazione interna del personale per rendere più efficienti i servizi verso i cittadini: l’Amministrazione Comunale ha approvato, nei giorni scorsi, l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023-2025, un atto che fa seguito all’approvazione di DUP e Bilancio.

“Con l’approvazione di questa importante Delibera potremo proseguire nella riorganizzazione della macchina amministrativa dando così risposta alle richieste dei consiglieri comunali sulle quali la Giunta di era appunto impegnata a lavorare” sottolineano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’Assessore al Bilancio e al Personale Zaira Sottanelli. “Massima importanza sarà data al I° Settore (Governo del Territorio e Sviluppo Economico), quello appunto che si occupa dei delicati temi relativi all’urbanistica, qui si prevede la reintroduzione di un Dirigente (ai sensi dell’art. 110 del TUEL) e l’assunzione di un funzionario a tempo indeterminato, a dimostrazione di come questa Amministrazione voglia lavorare seriamente al nuovo PRG, al Piano Demaniale e alla definita approvazione del PAN in primis”.

“Altro settore che l’Amministrazione punta a incrementare è quello della Polizia Municipale dove, accanto a nuovi agenti a tempo determinato che presto entreranno in servizio per il periodo estivo, ci sarà l’assunzione di un funzionario per il Comando e di un ulteriore agente, entrambi a tempo indeterminato” proseguono gli amministratori comunali. “Si lavorerà poi per aumentare il numero del personale addetto alla manutenzione del territorio con nuovi operai e una figura in grado di portare mezzi complessi (trattorista). L’inserimento di queste figure e la sostituzione di quelle che andranno in pensione nei prossimi anni consentiranno di migliorare sempre più la manutenzione del vasto territorio rosetano. Per il Settore dei Lavori Pubblici, è previsto l’ingresso a tempo determinato di un Istruttore Tecnico PNRR e di un Istruttore Tecnico Geometra. Importanza è stata data anche ai Servizi Sociali, con l’assunzione di un nuovo Istruttore direttivo Assistente Sociale, e alla figura del Messo Comunale con l’assunzione di un operatore a tempo determinato”.

“Saranno poi introdotte a breve due importanti figure nella macchina amministrativa: un funzionario con competenze informatiche, in grado di dare la spinta decisiva verso quella digitalizzazione della macchina amministrativa su cui, sin dal nostro insediamento abbiamo puntato e un funzionario che prenderà il ruolo di Direttore della Biblioteca Comunale e di funzionario del settore cultura; una scelta questa fortemente voluta da tutta l’Amministrazione e che vuole significare la grande attenzione verso la cultura e verso una struttura da sempre fiore all’occhiello del nostro territorio quale appunto la Biblioteca Civica” concludono Nugnes e Sottanelli. “Infine, con l’approvazione del PIAO, saranno fatte dopo anni diverse progressioni interne, come previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che permetteranno di riorganizzare gli uffici, di ottimizzare il lavoro negli stessi e, al contempo, dare merito e riconoscimento a quei dipendenti che si sono distinti per il proprio impegno all’interno dell’Ente”.