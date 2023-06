“Ladyzenskaya‘s heritage, in maths and beyond” a L’Aquila

Il 15 giugno il GSSI e l’Università degli Studi dell’Aquila celebrano Olga Ladyzenskaya in occasione del centesimo anniversario della nascita

L’AQUILA – In occasione del centesimo anniversario della nascita di Olga Ladyzenskaya, geniale matematica russa, il Gran Sasso Science Institute e l’Università degli Studi dell’Aquila dedicheranno un pomeriggio alla scoperta di quella che è stata non solo una talentuosa ricercatrice, ma anche una donna precorritrice del suo tempo.

L’evento “Ladyzenskaya‘s heritage, in maths and beyond”, previsto il 15 giugno a partire dalle 17 nella Main Lecture Hall del GSSI in Via Francesco Crispi 7, è rivolto principalmente a studenti e studentesse dei corsi di laurea magistrale e di dottorato, ma anche a ricercatori e ricercatrici e a tutte le persone interessate. Cristiana De Filippis, una giovane e brillante matematica dell’Università di Parma, guiderà nella scoperta di alcuni degli straordinari contributi di Olga Ladyzenskaya alla matematica moderna nel campo del “calcolo delle variazioni”. Dopo una breve panoramica dei principali risultati della Ladyzenskaya in questo ambito, De Filippis presenterà la sua attuale ricerca sottolineando le connessioni con il lavoro di Olga, dimostrando così come la sua eredità abbia attraversato il tempo. L’evento si concluderà con un momento di aperitivo e confronto informale.

“Ladyzenskaya‘s heritage, in maths and beyond”, ideato e organizzato da Giulia Basti, Serena Cenatiempo and Ourania Giannopoulou del GSSI e da Alessia Nota, Barbara Nelli and Emanuela Radici dell’Università degli Studi dell’Aquila, fa parte di una serie di iniziative che si tengono ogni anno nel mondo per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica, istituita il 12 Maggio in onore di Maryam Mirzakhani, prima donna a ricevere, nel 2014, la Medaglia Fields, il più prestigioso riconoscimento nell’ambito della Matematica.

L’obiettivo dell’iniziativa è di portare l’attenzione sulla presenza delle donne nella matematica scardinando gli stereotipi di genere per costruire una società più inclusiva. La lista completa degli eventi del 2023 è consultabile al link: https://may12.womeninmaths.org/2023-list.