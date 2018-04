Roseto, lavori pista ciclabile: incontro con gli operatori balneari di Cologna spiaggia

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Simone Tacchetti, ha incontrato, ieri mattina in Comune a Roseto, gli operatori balneari di Cologna spiaggia. La riunione è stata fissata per fare il punto sul cronoprogramma dei lavori per la pista ciclabile, per concordare interventi di manutenzione del verde pubblico sul lungomare che, come lo scorso anno, vedranno la compartecipazione degli operatori del posto.

“Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro”, spiega Tacchetti, “perché continua la collaborazione con gli operatori turistici della città, e in particolare della frazione di Cologna spiaggia. Questi accordi ci consentono di tenere pulito e ordinato il lungomare per accogliere al meglio residenti e turisti. Il Comune, purtroppo, da solo non ha la possibilità di curare in maniera ottimale tutto l’ampio territorio di sua pertinenza e ogni aiuto da parte degli operatori è accolto con grande entusiasmo.

Con i rappresentanti dei balneatori di Cologna abbiamo affrontato anche il problema dei parcheggi nelle aree private, che saranno riaperti in vista della stagione turistica. C’è l’impegno da parte dell’amministrazione a riaprire le tre aree i cui proprietari verranno a brevissimo contattati per firmare i contratti di comodato”.