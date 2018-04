Consegna della Bandiera Verde, Roberta Cavallo a Montesilvano

MONTESILVANO – Martedì 24 aprile, al Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano, Cerimonia Nazionale di Consegna della Bandiera Verde. Ospite di questo appuntamento sarà Roberta Cavallo. “L’Ambasciatrice dei bambini”, così come ama definirsi è la family coach del programma tv “4 Mamme”, in onda su Fox Life, scrittrice di ben 5 libri best seller che la hanno consacrata autrice tra le più lette e seguite in Italia dai genitori negli ultimi anni, sarà a Montesilvano.

Per il secondo anno consecutivo, la città di Montesilvano organizza la manifestazione di conferimento del vessillo alle località italiane dotate di spiagge a misura di bambino.

Curatrice dell’appuntamento con Roberta Cavallo, AlberghiaMo l’associazione di albergatori di Montesilvano, guidata da Daniela Renisi, che martedì mattina, dalle 11 sarà sul palco del Pala Dean Martin per presentare il progetto Via Lattea.

«Grazie alla sinergia con Nuovo Saline, martedì mattina – annuncia Daniela Renisi – mostreremo la prima poltrona realizzata con il 100% di materiale riciclato e dedicata all’allattamento. L’idea è quella di creare una galassia di imprese commerciali e turistiche, la Via Lattea appunto, cioè una rete per sostenere le neomamme e le mamme con bambini fino a 3 anni, realizzando un “baby point free”, ossia uno spazio con un fasciatoio, dove sarà possibile cambiare il bambino, un punto dove allattare e scaldare latte e pappine. Madrina del progetto sarà Roberta Cavallo, che darà preziosissimi consigli ai genitori per affrontare al meglio le vacanze in famiglia, e soprattutto fornire indicazioni su come comportarsi con i bambini in un contesto differente dalla quotidianità in casa».

«Anche quest’anno – annuncia l’assessore al Turismo Ernesto De Vincentiis – abbiamo voluto arricchire la cerimonia di consegna e i convegni scientifici a cura del comitato tecnico dei pediatri, diretto da Italo Farnetani, con eventi di intrattenimento per coinvolgere al meglio la città. Presenteremo il programma dettagliato nella mattinata di sabato, quando annunceremo, insieme a Farnetani, ideatore del vessillo, anche i nomi di tutti i Comuni che riceveranno la Bandiera Verde 2018».

Foto di Roberta Cavallo fonte pagina ufficiale Facebook