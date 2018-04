Ortona, maggio dei libri: gli appuntamenti di aprile e maggio

Saranno oltre quaranta le iniziative culturali di promozione del libro e della lettura nell’ambito del progetto nazionale. Il 23 aprile apertura delle manifestazioni

ORTONA – Dal 23 aprile, giornata mondiale del Libro dell’Unesco, fino al 31 maggio si svolgeranno ad Ortona oltre 40 iniziative culturali di promozione del libro e della lettura nell’ambito del progetto nazionale “Il Maggio dei Libri”, promosso in tutta Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Coordinato dalla Biblioteca Comunale e dal MuBa in collaborazione con associazioni, istituzioni e scuole, e con Libera, il programma prevede incontri con gli autori, mostre del libro anche itineranti, conferenze, laboratori con bambini, ragazzi e famiglie, interventi di lettura sul territorio a cura del gruppo di lettori volontari “L’appetito vien leggendo”.

L’apertura delle manifestazioni avverrà il 23 aprile presso l’auditorium della Sala Eden alle ore 17, alla presenza del sindaco Leo Castiglione e dell’assessore alla Cultura Valentina Ciampichetti, con la presentazione del romanzo L’arminuta vincitore del Premio Campiello 2017 alla presenza dell’autrice Donatella Di Pietrantonio, mentre la mattina verranno inaugurate le mostre del libro in Biblioteca e al MuBa.

«Un progetto imponente per qualità degli interventi e delle iniziative – dichiara il sindaco Leo Castiglione – che pone ancora una volta la nostra città come motore culturale e della formazione dei cittadini, tanto da aver ottenuto il riconoscimento nazionale di Città che Legge fin dall’anno scorso».

Tra gli eventi sono da sottolineare i laboratori di lettura in biblioteca quasi tutti i pomeriggi che coinvolgeranno i bambini fin dai 18 mesi con i loro famigliari del servizio CIPI’, oltre che bambini e ragazzi più grandi, così come la presenza di incontri significativi. Tra questi Giulio Napoleone, il 25 aprile, presenterà il suo libro Il segreto di Fontamara con Tito Viola e Pietro D’Amore, mentre il 16 maggio è previsto l’incontro con Daniela Marcone, Vice Presidente Nazionale di Libera, e Romano De Marco, noto autore ortonese, per la presentazione del libro Non a caso sulle vittime innocenti delle mafie.

Tra le conferenze vedremo la presenza di Rosy Nardone, Docente della Università “D’Annunzio”, per l’8 maggio e Marnie Campagnaro, Docente dell’Università di Padova, il 25 maggio, nell’ambito degli incontri conclusivi del Corso di aggiornamento “Nati per Crescere”. A conclusione delle manifestazioni il 31 maggio in biblioteca si terrà un reading serale dal titolo “Antigone e la zia massaia” con la partecipazioni di lettori volontari e professionisti.

L’intero programma è scaricabile dal sito del comune di Ortona alla sezione Biblioteca comunale.al link: http://www.comuneortona.ch.it/biblioteca