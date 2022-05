Roseto, inaugurazione della nuova sede della Guardia di Finanza

Il 24 maggio la stessa sede sarà intitolata al “Ten. Col. M.A.V.M. Umberto Adamoli”: il programma della giornata

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si svolgerà martedì 24 maggio alle ore 11:00 la cerimonia di inaugurazione e intitolazione al “Ten. Col. M.A.V.M. Umberto Adamoli” della nuova sede della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi in via Fonte dell’Olmo alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Alla cerimonia, oltre ai vertici regionali della Guardia di Finanza, sarà presente il Comandante Interregionale per l’Italia Centrale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

“Si porta a compimento un iter durato diversi anni e che consegna alla nostra città un nuovo importante presidio di legalità e di sicurezza, con la Guardia di Finanza che avrà finalmente una sede degna di ospitare la locale Tenenza, collocata nella zona sud della nostra Roseto, all’interno di un bene confiscato a una nota famiglia di origine rom dedita a varie attività illecite” dichiara il Sindaco Mario Nugnes. “Sin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per arrivare, al più presto, a questo risultato, sono certo che il 24 maggio sarà un importante giorno di festa per Roseto che andrà a rinsaldare il rapporto tra il territorio e la Guardia di Finanza, dando al contempo un segnale tangibile di come lo Stato sia ancora più presente, vigile e pronto a tutelare sempre la legalità”.

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali delle autorità presenti, l’alzabandiera, la benedizione della caserma a cura di Mons. Emilio Bettini e la lettura della Preghiera della Guardia di Finanza. A seguire l’inaugurazione e l’intitolazione della caserma, con il taglio del nastro, lo scoprimento della targa commemorativa e la visita alla nuova caserma.