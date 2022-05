Concerto dei “Theate Clarinet Ensemble” a Moscufo: ecco quando

Fondazione Pescarabruzzo celebra 30 anni promuovendo il confronto, terzo concerto-evento oggi al “Frantoio delle Idee” a Moscufo

MOSCUFO – Proseguono le celebrazioni per i “30 anni di storia condivisa in divenire” della Fondazione Pescarabruzzo con il terzo evento della rassegna concertistica declinata sul territorio in cui opera dal 1992. Il viaggio itinerante nei luoghi e attraverso i progetti più rappresentativi per i quali l’Istituto ha operato in 30 anni, fa tappa questo mese a Moscufo presso “Il Frantoio delle Idee”, rigenerato grazie all’acquisizione, da parte della Fondazione nel 2014, del vecchio frantoio della cittadina vestina. L’opera di ristrutturazione e valorizzazione è stata realizzata con il sostegno finanziario della Regione Abruzzo e concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Moscufo affinché la comunità potesse fruirne come luogo di aggregazione culturale e sociale. Il progetto è il risultato di una virtuosa partnership istituzionale in uno dei borghi storici più interessanti dell’entroterra pescarese.

Appuntamento domenica 22 maggio alle ore 18:00 al Frantoio delle Idee a Moscufo (PE), con il concerto dei “Theate Clarinet Ensemble” ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il concerto sarà preceduto dai saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, e del Sindaco di Moscufo, Claudio De Collibus. La direzione artistica dell’evento è a cura di Maurizio Di Fulvio.

«È con grande piacere che la Fondazione Pescarabruzzo celebra il suo 30° anniversario tornando in uno dei centri dell’entroterra pescarese da un significativo fermento culturale e con una radicata tradizione comunitaria. Oggi questo fermento è anche il risultato della riconversione del Frantoio, la cui gestione comunale ha permesso, in tre anni dalla sua inaugurazione, di accogliere numerosi eventi di lettura, cultura, musica e aggregazione sociale», dichiara il Presidente dell’Istituto, Nicola Mattoscio.

Nell’arco di 30 anni, la Fondazione ha contribuito a generare nella comunità di riferimento valore e crescita, attraverso progetti che durano nel tempo e che spesso sono entrati nell’immaginario collettivo come luoghi dai forti connotati anche identitari.

Uno di questi è proprio il Frantoio delle Idee, inaugurato nell’aprile 2019, struttura culturale polivalente destinata ad auditorium, museo archeologico e documentale, sala convegni.

Le celebrazioni per i 30 anni proseguiranno nel corso dei prossimi mesi e in occasione del 22 luglio, ricorrenza della nascita della Fondazione Pescarabruzzo.