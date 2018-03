Roseto, assegnazione alloggi popolari: pubblicato il bando

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – E’ stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione (in locazione semplice) di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2018 disponibili nel Comune di Roseto degli Abruzzi.

Possono partecipare al bando sia i nuovi aspiranti che i concorrenti iscritti nelle precedenti graduatorie definitive, ancora in attesa di assegnazione, oppure già assegnatari che, avendo interesse a far valere condizioni più favorevoli, saranno tenuti a ripresentare domanda al fine di essere inseriti nella nuova graduatoria.

E’ prevista la riserva del 15% degli alloggi per far fronte alle situazioni contemplate dall’art. 15 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni.

Le domande scadono l’8 maggio 2018 (per i lavoratori emigrati all’estero, residenti nell’area europea il termine è il 7 luglio, mentre per i lavoratori emigrati all’estero, residenti nei Paesi extra europei il termine è il 6 agosto).

Il modulo di domanda può essere ritirato all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), al piano terra del palazzo municipale o può essere prelevabile sul sito del Comune: www.comune.roseto.te.it.

Le domande potranno essere presentate:

direttamente all’Urp, che ne rilascerà ricevuta;

mediante spedizione a mezzo raccomandata postale a.r con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Roseto degli Abruzzi – Settore II – Servizio politica della casa, piazza della Repubblica, 1- 64026 Roseto degli Abruzzi (TE);

mediante invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune, Ufficio relazioni con il pubblico, anche telefonando al numero 085 894531.