Roseto degli Abruzzi, lo IAT amplia gli orari in vista della Pasqua

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Con l’arrivo delle festività pasquali, lo IAT – Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Roseto degli Abruzzi si prepara ad accogliere turisti e residenti con una rimodulazione degli orari pensata per garantire un servizio più ampio e continuativo durante la Settimana Santa.

L’ufficio, situato in Piazza della Libertà, rappresenta un presidio fondamentale per la promozione del territorio e non ha mai interrotto la propria attività, nemmeno nei mesi di bassa stagione. Una presenza costante che ha permesso di mantenere un punto di riferimento stabile per visitatori, strutture ricettive e operatori locali.

Gli orari di apertura dal 2 al 6 aprile

Per rispondere al previsto aumento di presenze, lo IAT osserverà i seguenti orari speciali:

Giovedì 2 aprile: 09:00 – 12:00

09:00 – 12:00 Venerdì Santo (3 aprile): 09:00 – 14:00

09:00 – 14:00 Sabato 4 aprile: 09:00 – 14:00

09:00 – 14:00 Domenica di Pasqua (5 aprile): 10:00 – 12:00

10:00 – 12:00 Lunedì di Pasquetta (6 aprile): 09:00 – 12:00

Un calendario pensato per garantire assistenza nei giorni di maggiore afflusso, offrendo informazioni su eventi, itinerari, strutture ricettive e punti di interesse.

D’Elpidio: “Accoglienza di qualità grazie a una gestione strutturata”

Soddisfatta l’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio, che sottolinea il valore del lavoro svolto: “La qualità dell’accoglienza è per noi una priorità assoluta e i risultati lo confermano. Sotto la guida del Consorzio Abruzzo Promotion, che gestisce lo IAT da giugno, il servizio ha compiuto un salto di qualità in termini di professionalità e continuità”.

L’assessore evidenzia come lo IAT sia rimasto operativo anche in inverno, supportando la programmazione turistica e contribuendo alla costruzione di un’offerta più strutturata in vista della stagione estiva.

“Questa gestione ci permette di affrontare Pasqua e l’estate con la consapevolezza di offrire un servizio di alto livello, capace di rendere completa l’esperienza di chi sceglie Roseto”.