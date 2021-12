Roseto degli Abruzzi, fuga di gas: interrotto un tratto della SS150

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Lungo la strada statale 150 “della Valle del Vomano” è provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, la tratta compresa tra il km 0,000 (innesto tra la SS16 “Adriatica”) ed il km 0,500, nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Il provvedimento è stato richiesto dai Vigili del Fuoco a causa di una fuga di gas, per permettere l’esecuzione di necessarie verifiche. Al momento la circolazione è deviata in loco. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile.

