Roseto degli Abruzzi, campagna vaccinale anti-Covid: ecco quando

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si parte anche nel Comune di Roseto con la campagna vaccinazioni anti-Covid per gli ultra-ottantenni alla cui manifestazione di interesse hanno risposto circa 1250 persone. Questa mattina il sindaco, alla presenza dei volontari e del personale della Asl, si è recato in sopralluogo nei locali del Lido d’Abruzzo dove si svolgeranno le operazioni confermate nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 marzo a partire dalle 9,30 fino alle 17,30 del pomeriggio.

La vaccinazione sarà assicurata da tre equipe mediche chiamate a evadere circa 310 dosi giornaliere per una media di 45 persone a ora.

Tuttavia, per disciplinare al meglio le operazioni, il sindaco ricorda di recarsi in sede solo nell’orario e nel giorno che verrà indicato telefonicamente dal personale dipendente degli uffici comunali, che da questo pomeriggio partirà con i contatti ai recapiti forniti.

Prima delle operazioni vaccinali, e ii fini dell’anamnesi da effettuare, a ciascun individuo si raccomanderà di portare con sé un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e un elenco scritto dei farmaci assunti per eventuali patologie pregresse

“Un grazie va a tutti i volontari della Croce Rossa, di Protezione Civile, alle Guide del Borsacchio, alle Guardie Ambientali oltre che agli operatori sanitari, e ai dipendenti comunali che si sono messi a disposizione senza indugio per questo importante appuntamento– dichiara il sindaco Di Girolamo-. Crediamo di avere, seppur in poco tempo, messo su un sistema all’altezza della situazione. Come accaduto con lo screening anche questa è una nuova esperienza per tutti noi, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Successivamente verranno comunicate le date del richiamo. Mi fa piacere aver toccato con mano l’attesa e l’entusiasmo per l’arrivo di questo momento che rappresenta per tutti noi la speranza di poter tornare il prima possibile alla normalità”.