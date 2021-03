Sulmona, in corso il contest fotografico “Scatti di donna”: come partecipare

Per partecipare si dovranno inviare via mail scatti di azioni reali, come anche i piccoli gesti di tutti i giorni, entro le ore 12 del 6 marzo

SULMONA – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Sulmona, in collaborazione con l’Accademia Sulmonese di Fotografia, ha organizzato un concorso fotografico che ha preso il via sabato 27 febbraio e terminerà sabato 6 marzo 2021 (ore 12).

L’8 marzo è una data importante, solenne, non solo commemorativa. Quest’anno, rispettando le restrizioni antiCovid, l’amministrazione non ha voluto mancare all’appuntamento per onorare questa importante ricorrenza ed ha condiviso con l’Accademia la volontà di dare vita ad un contest dedicato alla donna..

Con “Scatti di donna” s’intende dare merito alle sfide al femminile anche e ancor più durante l’emergenza sanitaria: scatti rappresentati da impegni di lavoro, passioni, cucina, hobby, attività sportiva. Non semplici fotografie, dunque, ma scatti di azioni reali, come anche i piccoli gesti di tutti i giorni. Il concorso è aperto alle donne di età minima 18 anni che hanno voglia di raccontarsi.

Per partecipare è necessario inviare la foto all’indirizzo e-mail contestscattididonna@comune.sulmona.aq.it entro le ore 12 del 6 marzo 2021 insieme alla liberatoria in allegato corredata da una copia del documento di riconoscimento.

Il materiale fotografico pervenuto sarà inviato dal Comune di Sulmona, in forma anonima, alla Giuria costituita da componenti dell’Accademia Sulmonese di Fotografia, che, a giudizio insindacabile, sceglierà le prime tre foto più significative.

Premi in palio:

Primo premio: una city bike da donna

Secondo premio: un collier in argento

Terzo premio: una pianta da interni

Il giorno 8 Marzo il Comune di Sulmona comunicherà, attraverso un video, i nominativi dei vincitori.