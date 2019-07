Roseto d’Autore 2019, i protagonisti della seconda serata

Questa sera sul del lido Mediterraneo di Roseto si esibiranno: Fabrizio Trignani, Miriam Ricordi, Ruvio e Agnese Valle

ROSETO – É partita ieri sera la due giorni della seconda edizione di Roseto d’Autore. La rassegna dedicata a cantautori emergenti ed indipendenti provenienti da tutt’Italia è in programma il 30 e il 31 luglio al lido Mediterraneo di Roseto (Lungomare Trento 2, nei pressi della rotonda nord). In ciascuna delle due serate, presentate da Francesca Martinelli, si esibiranno dal vivo quattro musicisti che potranno essere accompagnati da un unico strumento.

Questa sera, mercoledì 31 luglio, protagonisti musicali saranno Fabrizio Trignani, Miriam Ricordi, Ruvio e Agnese Valle (nella foto).

In quella di ieri tutti abruzzesi gli artisti di scena, a cominciare dalla rosetana Doc Sandra Ippoliti, per poi passare al pinetese Luca Mongia, al teramano Francesco Sbraccia (uno dei quattro vincitori di Musicultura 2019) ed infine allo “straniero” Ettore Formicone, trapiantato da anni in Spagna ma originario di Notaresco. Il giovane evento rosetano rivolto a musicisti a caccia di visibilità e desiderosi di mettere in mostra le proprie qualità fungerà da anteprima della sesta edizione di Emozioni in Musica, il festival in programma dal 5 all’8 agosto che vedrà la partecipazione di grandi nomi del panorama canoro nazionale quali Drupi, Stadio, Enrico Ruggeri e Massimo Ranieri.

ROSETO D’AUTORE PROGRAMMA 2019

30 LUGLIO

SANDRA IPPOLITI

LUCA MONGIA

FRANCESCO SBRACCIA

ETTORE FORMICONE

31 LUGLIO

FABRIZIO TRIGNANI

MIRIAM RICORDI

RUVIO

AGNESE VALLE