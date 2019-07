Montelapiano, al via “Prendi un libro, lascia un libro, fai girare la lettura”

Nel più piccolo centro d’Abruzzo con 78 abitanti, un’iniziativa volta a promuovere e far riscoprire la cultura. Ecco si svolgerà

MONTELAPIANO – “Prendi un libro, lascia un libro, fai girare la lettura” è il titolo del progetto presentato ieri mattina presso la sede del Comune di Montelapiano, centro di 78 abitanti, il più piccolo d’Abruzzo, ideato dal Consigliere comunale Martina Scopino. L’obiettivo dell’iniziativa è rispolverare i tanti libri messi a disposizione dal Comune di Montelapiano, ormai inutilizzati poichè accantonati da parte da circa un quarantennio, appartenenti alla ex biblioteca comunale chiusa purtroppo negli anni settanta.

Questi libri verranno depositati in varie casette di legno allocate in diversi angoli suggestivi del paese, in modo da metterli a disposizione degli interessati con lo scopo di riscoprire e promuovere la lettura dei libri soprattutto tra i giovani per i quali è un’abitudine sempre più rara a causa della lettura digitale mediante smartphone o tablet.

Il progetto prevede inoltre che in aggiunta ai primi testi messi a disposizione dal Comune, ciascun interessato potrà depositare nelle cassette i propri libri inutilizzati.

Chiunque avrà la possibilità di prendere liberamente libri che, una volta letti andranno ricollocati nelle apposite casette o portarne uno in cambio di un altro al fine di scambiare i testi, implementare il numero degli stessi, ed arricchire il proprio patrimonio culturale.

Le regole per un corretto funzionamento, dettate dal nome del progetto stesso “Prendi un libro, lascia un libro, fai girare la lettura”, sono semplici e si basano su due concetti fondamentali: il rispetto e l’educazione. Sono necessari un grande senso civico e grande sensibilità per far procedere al meglio questa iniziativa.

La visione deve essere quella di donare un libro e non l’esigenza di liberarsene, per cui dovranno essere posti nella casetta, solo i libri che amiamo, che ci hanno dato qualcosa, quelli con cui abbiamo avuto un legame speciale e che vogliamo lo abbiano anche altre persone.