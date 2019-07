Postazione 118 “Val Pescara-Manoppello”, approvata risoluzione in Commissione

La soddisfazione del consigliere regionale Testa:”verso un sempre più efficiente sistema salva vita”

PESCARA – E’ stata approvata dalla Commissione Sanità la risoluzione del capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, sull’attivazione della postazione 118 Val Pescara-Manoppello” operativa H12.

“Trattasi di una postazione territoriale della rete di emergenza urgenza – spiega il Consigliere – di tipo Msb con infermiere (“India”) , cioè con mezzi di soccorso base ed equipaggio minimo di un autista-soccorritore e due o più infermieri con formazione avanzata in grado di garantire gli interventi di rianimazione cardio-polmonare oltre che di soccorso per il paziente traumatizzato. Esprimo soddisfazione per l’obiettivo raggiunto – commenta il Consigliere – un piccolo tassello in più verso un sempre più efficiente sistema salva vita. La postazione “Val Pescara-Manoppello”, è in verità solo una delle tre previste dal riordino della rete ospedaliera che riforma tutte le postazioni 118 della nostra Regione – ricorda – le Ausl le hanno attivate subito dopo l’emanazione del Decreto N. 79 del 21.07.2016 , tranne quella di Pescara. Già nei mesi scorsi avevo lanciato l’allarme sulla mancata attivazione di un servizio così basilare. Oggi portiamo a casa un risultato per la pronta messa in funzione della postazione nel Comune di Manoppello, ma – conclude – ne mancano all’appello ancora due: una nella città di Pescara, denominata “Pescara Sud” operativa H24, e la postazione estiva “Caramanico” H12, che era stata approvata dalla scorsa Giunta regionale ma mai inserita nelle rete d’emergenza “.