Roseto Basket 20.20 – Pescara 71-65: il racconto della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Vince ancora il Roseto Basket 20.20, che supera Pescara, seconda della classe, alla fine di una partita molto tesa ed equilibrata. Alla terza gara in sette giorni, la prestazione dei rosetani non è stata delle migliori: è stata la difesa a permettere di rimanere a galla, evitando che la Braderm sprofondasse nel terzo quarto, quando l’Amatori sembrava aver preso il controllo. Roseto è stata brava a non uscire con la testa dalla partita, gestendo bene il finale e facendo così un passo avanti rispetto a quanto visto nel girone d’andata. Con questi due punti i biancoblu agganciano i biancorossi al secondo posto, ma restano dietro per la differenza canestri negli scontri diretti.

L’inizio è tutto di marca locale, con Palmucci a difendere forte e Zalalis, autore subito di 9 punti che valgono il 14-4, scatenato vicino a canestro. A questo punto l’Amatori si sveglia, aggiusta la mira dall’arco con Tinto e Caggiano e alza l’intensità difensiva, riavvicinandosi presto nel punteggio. La prima frazione termina 18-14. Il secondo quarto ha uno svolgimento simile, perché Roseto parte bene e tocca il +11, poi Pescara reagisce. È soprattutto Serafini, rientrato con il giusto piglio dopo essere partito male, a cambiare la partita, poi Origlia firma il primo vantaggio ospite. I punti di Zalalis e Jovanovic mandano le formazioni negli spogliatoi sul 38-35.

Il secondo tempo si gioca tutto punto a punto. I biancorossi passano a condurre con Tinto, sfruttando le amnesie offensive di Roseto, e sembrano aver preso inerzia. Nel momento più difficile, Di Giandomenico prende per mano i suoi segnando 6 punti provvidenziali e pareggiando: 52-52 al 30’. L’ultimo quarto è una battaglia senza esclusione di colpi, in cui segnare è davvero un’impresa: dopo 7’ il parziale recita 5-5. Ci pensano Jovanovic e Di Giandomenico a sparigliare con due giochi da 3 punti, ma Pescara resta aggrappata a Origlia. Due liberi di Zalalis e un altro 2+1 di Jovanovic, che causa l’espulsione di Serafini, sigillano il risultato. La gara termina 71-65.

La Braderm tornerà in campo sabato prossimo 4 febbraio per la sfida alla capolista Nuovo Basket Aquilano: palla a due alle ore 20 al PalaMaggetti.

Parziali: 18-14, 20-21, 14-17, 19-13

Roseto: Del Nibletto, Maiga, Palmucci 3, Di Giandomenico 15, Jovanovic 16, Caprara, Haidara, Lestini 7, Paluzzi, Bricis 9, Cantarini 2, Zalalis 19. All: Ernesto Francani

Pescara: Toma, Peres M., Tinto 11, Serafini 9, Pierucci 4, Mazzarese 5, Suvak 4, Rota 2, Caggiano 3, Origlia 18, Pichi 9, Peres F. All: Federico D’Addio