Romina Petrucci nuovo presidente Lions Club Valle Siciliana-Isola del Gran Sasso

COLLEDARA – Il 16 luglio a Colledara, si è svolto l’evento in forma solenne del passaggio del martelletto ai vertici del Lions Club Valle Siciliana-Isola del Gran Sasso, con la nomina di Romina Petrucci a nuovo presidente per l’anno sociale 2020-2021. Nel corso della cerimonia, il presidente uscente dott. Claudio D’Archivio ha tracciato il bilancio della proficua attività svolta nel suo anno sociale, la dottoressa Petrucci ha invece pronunciato il suo primo discorso di insediamento, ringraziando i soci per la fiducia che gli è stata accordata, e illustrando il programma per il nuovo anno sociale che sarà rivolto a seguire e sviluppare le linee già tracciate negli anni precedenti, sottolineando il concetto di continuità.

Ricordati nell’occasione alcuni dei principali services che hanno impegnato il Lions Club Valle Siciliana-Isola del Gran Sasso come la “Giornata del Diabete” già calendarizzata per il nuovo anno lionistico come di consueto la prima domenica di ottobre presso il santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso; il sempre attivo service per la “Raccolta degli Occhiali Usati” con l’obiettivo di aumentare i punti di raccolta già presenti sul territorio; il service “Sight For Kids” per la prevenzione dell’ambliopia dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni; la “Piantumazione di alberi da frutto” in occasione della Giornata dell’Albero nell’area verde in cui insiste la chiesa di Santa Maria di Ronzano a Castel Castagna e che ha visto la partecipazione degli alunni della scuola primaria di Colledara; la partecipazione al service distrettuale dell’anno lionistico 2019-2020 promosso dal Club di Giulianova Castrum per “Cani allerta diabete e lotta al randagismo”; la manifestazione in ricordo di Ermando Magazzeni, poeta, scrittore e commediografo, con la presentazione de Lu Mastre, commedia in due atti in vernacolo ornanese pubblicata originariamente nel 1971 e ristampata per l’occasione; il service sulla “Raccolta dei Cellulari Usati” organizzato per la Giornata della Terra ma che non ha avuto luogo a causa dell’emergenza sanitaria ma che sarà riproposto.

“SIAMO LIONS NON PER ESSERE MA PER FARE”, queste le parole del nuovo Presidente del Lions Club Valle Siciliana-Isola del Gran Sasso che, con l’auspicio di un sempre maggior coinvolgimento dei soci, ha espresso la volontà di essere sempre più presenti sul territorio, di operare a contatto con la comunità, e a tal fine ha anticipato che non mancherà anche la collaborazione con le altre associazioni locali per individuare temi di interesse pubblico accennando già alla partecipazione, condivisa dal direttivo, al Progetto IsolAmici PaccoCondiviso.

Il neo Presidente ha ringraziato gli organi uscenti tutti con uno speciale ringraziamento al Presidente uscente Claudio D’Archivio che insieme al socio Egidio Di Giacobbe hanno voluto creare un Club Lion nella nostra Valle Siciliana.

Con Romina Petrucci si è insediato anche il nuovo Consiglio Direttivo che è formato da: Claudio D’Archivio (immediato Past President), Guerino Savini (1° Vicepresidente), Ettore Fasci ( 2° Vicepresidente), Monicanunzia Barnabei (Cerimoniere), Emiliana di Sabatino (Segretario di Club), Danilo Clamoroso (Tesoriere), Egidio Di Giacobbe (Presidente Comitato Soci), Dora Di Odoardo, Roberto Mazza, Amelide Francia, Valeria Oliveri, Fulvia Di Bernardo, Nicola Di Marco, Alberto D’Alberto, Germano Cervella; Revisori dei Conti sono Flavio Ciarelli, Antonello Pescosolido, Nino Marano; Probiviri sono Rita Mazzeni, Maria Luigia Trivellizzi e Domenico Maria Medori.