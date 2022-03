Rocca San Giovanni, proposta di attivazione del servizio di doposcuola

L’assessore con delega alla scuola Carmelita Caravaggio: “Una soluzione per tutti i genitori che hanno esigenze lavorative”

ROCCA SAN GIOVANNI – ll Comune di Rocca San Giovanni organizza il Servizio di Doposcuola per gli studenti che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

“È una delle tante iniziative della nuova amministrazione comunale in ambito scolastico – sostiene l’assessore con delega alla Scuola, Carmelita Caravaggio -. Abbiamo voluto fin da subito mettere in campo una novità per i ragazzi del nostro plesso scolastico. Insieme alla consigliera Dalila Melizza, alla Dirigente dell’ufficio ragioneria, alla coordinatrice della cooperativa L’Ancora di Lanciano e al tecnico informatico dell’Ente, in collaborazione con la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo G. D’Annunzio di San Vito Chietino, abbiamo invitato i genitori a partecipare al sondaggio per l’attivazione della proposta di doposcuola”.

Tutti i genitori coinvolti, infatti, per poter aderire all’iniziativa, dovranno compilare il questionario pubblicato sul sito istituzionale del Comune non oltre il prossimo 7 marzo al fine di raccogliere le informazioni necessarie per l’attivazione del servizio. Che si svolgerà nelle aule scolastiche, nelle ore pomeridiane fino alle 16:30 o fino alle 18:00.

I ragazzi che ne beneficeranno potranno, a fine lezione scolastica, usufruire della mensa, il tutto con apposito vigilante. Successivamente inizierà la fase di aiuto compiti in cui i ragazzi potranno svolgere i compiti assegnati durante le lezioni grazie al personale addetto. A fine attività i locali saranno sanificati per poter essere utilizzati il giorno successivo.

“La proposta – conclude l’assessore Carmelita Caravaggio – vuole essere una soluzione per tutti quei genitori che hanno esigenze lavorative. Gli studenti avranno a disposizione diverse figure che li accompagneranno nella fascia oraria post scolastica dal lunedì al venerdì. Nello specifico un vigilante durante il servizio mensa, un educatore che controllerà lo svolgimento dei compiti e un addetto alle pulizie per igienizzare e sanificare gli ambienti utilizzati al termine dell’attività”.