Chieti, check up medico gratuito per gli over 65 all’Avis: ecco quando

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Nel cuore dell’arcobaleno – Salute e benessere oltre la pandemia”, si terrà il 5 marzo

CHIETI – Check up medico per gli over 65 all’Avis di Chieti, in via Principessa di Piemonte 18, sabato 5 marzo con la “Giornata laboratorio salute”. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Nel cuore dell’arcobaleno – Salute e benessere oltre la pandemia” di cui è capofila l’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara. I controlli si terranno dalle ore 9 alle 20 e verranno effettuati solo su prenotazione chiamando al numero 348.2334502.

“Verranno eseguiti alcuni esami per verificare lo stato di salute dei pazienti – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione – Gli over 65 potranno sottoporsi al controllo del colesterolo, dei trigliceridi e della glicemia, alla misurazione dell’ossigeno, della pressione arteriosa, all’esame delle urine e al tampone salivare Covid. Ci sarà anche un’attività di verifica del benessere psicologico con la compilazione di un test sugli effetti causati dalla diffusione del Covid e dal distanziamento sociale. Con questa iniziativa, completamente gratuita, intendiamo intercettare i bisogni delle persone anziane, che si sono trovate in difficoltà ad effettuare i controlli a causa della pandemia. Effettueremo i controlli medici anche sui minori, beneficiari del progetto insieme agli over 65. In questo caso eseguiremo alla fine di marzo, sempre gratuitamente, esami posturali, oculistici e nutrizionali. Ringrazio l’Avis di Chieti che ci supporta in questa attività mettendo a disposizione la sede e i volontari”.

Il progetto “Nel cuore dell’arcobaleno” è stato ideato ed è coordinato dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara (capofila) che ha come partner le Associazioni Meridiani Paralleli di Chieti, le Avis comunali di Chieti e Francavilla, il CIF comunale di Chieti, l’Associazione Protezione Civile di San Giovanni Teatino (Chieti). Collaborano l’Istituto Comprensivo Pescara 1, il Convitto nazionale “G.B. Vico” liceo classico di Chieti, l’Istituto Comprensivo statale “G. Galilei” di San Giovanni Teatino, il liceo artistico, musicale, coreutico Misticoni-Bellisario (MiBe) di Pescara, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Chieti e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Giovanni Teatino. Il territorio interessato dalle azioni è quello delle province di Pescara e Chieti.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo; finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore. Risorse AdP anno 2020 e risorse aggiuntive 2020. Determina Dirigenziale n. DPG022/56 del 10.03.2021 di approvazione dell’Avviso. Determina di approvazione esiti n. DPG022/190 del 30/08/2021.