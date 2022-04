Ritratto di Giulia Napoleone al Teatro Cordova di Pescara: ecco quando

In programma il 28 aprile alle ore 18 il sesto appuntamento con Specchio ARTE, la collana digitale dedicata agli artisti contemporanei che mantengono un legame identitario con l’Abruzzo

PESCARA – Fondazione ARIA inaugura il sesto appuntamento con Specchio ARTE, la collana digitale dedicata agli artisti contemporanei che, per origini o per scelte di vita, mantengono un legame identitario con l’Abruzzo. Giulia Napoleone giunge su Specchio ARTE dopo Dino Colalongo, Franco Summa, Angelo Colangelo, Albano Paolinelli e Lea Contestabile. Nelle sue opere, l’artista Giulia Napoleone, ha declinato un’affascinante ricerca sulla luce, attraverso trame di segni, pennellate o incisioni che evocano forme naturali impalpabili e avvolgenti. Il suo lavoro è anche un dialogo continuo tra poesia e arte visiva: ‘La poesia è come un paesaggio – scrive Giulia Napoleone – tutta la comprensione delle cose avviene attraverso la poesia, a tutto corrisponde un verso’.

L’incontro con l’artista Giulia Napoleone è giovedì 28 aprile alle 18.00 al Teatro Gianni Cordova (V.le Bovio 446) a Pescara per la visione in anteprima del suo ritratto che, come previsto dal format ‘Specchio ARTE, ideato da Giovanna Dello Iacono, prevede un cortometraggio del regista Dino Viani, un videoportrait del fotografo Paolo Dell’Elce, un testo critico a cura di Antonio Zimarino. Tutti i contenuti saranno pubblicati sul sito specchioarte.it, promossi attraverso i canali social di Fondazione ARIA (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) e presentati con un evento ‘onlife’ (in teatro e in streaming) a cura dell’agenzia Delloiacono Comunica.

Alcune note biografiche: Giulia Napoleone (Pescara, 1936) – Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Roma. Una borsa di studio del Governo Olandese le consente un periodo di ricerca e perfezionamento nel campo grafico presso il Rijksmuseum di Amsterdam. Nel 1963 è allestita la sua prima personale alla Galleria Numero di Firenze. Viaggia in numerosi paesi europei, soggiornando in Australia, Nord Africa e in Siria dove insegna alla Private University of Science and Arts di Aleppo dal 2003 al 2009. Tra le mostre: la retrospettiva in Svizzera presso il Musée des Beaux-Arts du Locle, l’esposizione “Giulia Napoleone, opere su carta” allestita a Bologna, la mostra di un gruppo di pastelli e acquerelli esposti a Firenze nel 1996 che si ripete nel 2002 con i lavori a olio; l’esposizione a Reggio Emilia a Palazzo Magnani (2014) e in Svizzera a Bellinzona al Museo Villa dei Cedri (2007, 2009, 2015). Nel 2018, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma le dedica la mostra antologica “Realtà in equilibrio”, a cura di Giuseppe Appella, 104 opere ( dipinti, sculture, disegni, incisioni, libri d’artista dal 1956 al 2018) selezionate per evidenziare la nascita e gli sviluppi di un preciso linguaggio formale: dei paesaggi interiori, dei paesaggi ‘di puntini’, come li definisce lei stessa, di quella ricerca sulla complessità semantica che domina la scena intellettuale e artistica degli anni ’60, in cui l’artista opera con la sua personalissima lettura del reale mediata dalla poesia. Riceve numerosi premi nazionali e internazionali. Nel 2001, a seguito di una donazione dell’artista, viene costituito il Fondo Giulia Napoleone nel Museo Villa dei Cedri di Bellinzona. È membro dell’Accademia Nazionale di San Luca dal 2007.

Per partecipare all’evento – giovedì 28 aprile ore 18 – con ingresso gratuito, scrivere a: info@fondazionearia.it