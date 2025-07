Ritiri calcio 2025: sei squadre professionistiche scelgono l’Abruzzo

L’Abruzzo si conferma anche nell’estate 2025 una delle mete più amate per i ritiri precampionato delle squadre di calcio professionistiche. Tra paesaggi mozzafiato, clima ideale e strutture sportive di qualità, diverse formazioni hanno scelto questa regione per prepararsi alla nuova stagione, trasformando borghi e località montane in veri e propri centri nevralgici del calcio estivo.

Nel cuore dell’Alto Sangro, Castel di Sangro ospita due squadre: la Juve Stabia, che ha aperto il calendario l’8 luglio e resterà fino al 20, e il Napoli, atteso dal 30 luglio al 14 agosto per il sesto anno consecutivo. Lo stadio “Teofilo Patini” tornerà ad animarsi con tifosi partenopei e amichevoli di prestigio, tra cui quelle contro Paris FC, Girona e Olympiacos.

A pochi chilometri, Rivisondoli accoglie l’Avellino dal 13 al 26 luglio, con grande entusiasmo da parte dei tifosi e delle istituzioni locali. Il centro sportivo è stato rinnovato per l’occasione, e sono già in programma due amichevoli: il 19 luglio contro il Castel di Sangro e il 22 luglio contro il Napoli Primavera.

Successivamente, dal 25 luglio al 10 agosto, sarà la Cavese a prendere il testimone, condividendo le strutture con i biancoverdi.

Roccaraso, altra perla dell’Aquilano, ospita il Bari dal 16 al 29 luglio. La località, già rodata negli anni precedenti, offre un ambiente ideale per il lavoro atletico e tattico, con sedute aperte al pubblico e un programma di amichevoli in via di definizione.

Infine, sulla costa adriatica, il Pescara ha scelto Montesilvano per il proprio ritiro dal 14 al 29 luglio. La squadra biancazzurra, neopromossa in Serie B, punta a sfruttare la vicinanza al territorio per coinvolgere i tifosi e ottimizzare la logistica.