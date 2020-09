Riserva Borsacchio, One Day 2020: ecco il programma

Altro grande evento nella Riserva Borsacchio – One Day

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il One Day è un’altro evento consolidato della Riserva Borsacchio. Giunto ormai alla sua settima edizione è da sempre diretto da Jazz Crew e Danilo Feroci. Sabato 12 settembre ci sarà un’intera giornata dedicata all’ambiente, al consumo sostenibile ed alla creatività. Un modo diverso per vivere il territorio attraverso la bellezza della natura e dell’arte, in ogni sua forma.

Molte le associazioni in campo, oltre le Guide del Borsachio parteciperanno: Armonia Degli Opposti, Il nome della Rosa, Suono, Chai Khana, Città di Roseto, Demos, Isadora Duncan, Dulcis InCanto, Baratto.

Lo scenario sarà la Pineta sul mare nel Villaggio Lido D’Abruzzo a Roseto e la spiaggia della Riserva Borsacchio.

PROGRAMMA

Ore 11:00 Colazione

Ore 12:30 Pranzo al sacco

Ore 13:30 Riposo e condivisione della bellezza che ci circonda.

Ore 16/16:30 Escursione ed aggiornamenti con le guide del borsacchio

Ore 17:/17:30 Prima affascinante esibizione sull’arenile.

Ore 18/ 18:45 Trasferimento in pineta con accesso contingentato, uso di mascherine e posti distanziati sedere.

Dalle ore 18:45/19:00 fino a mezzanotte straordinaria kermesse artistico-musicale

Ovviamente come sempre l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria e registrazione, possibile all’ingresso o sul sito www.guidedelborsacchio.it .Ovviamente saranno registrate temperature e sarà obbligatorio il distanziamento ed uso di mascherine. Ancora un evento con patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Roseto degli Abruzzi. Una stagione particolare per la Riserva Borsacchio ma sempre ricca di emozioni ed opportunità.