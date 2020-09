Mercato Pescara, ecco i primi colpi per la stagione 2020/2021

PESCARA – Pescara attivo sul mercato. In attesa, del debutto nel prossimo torneo cadetto (in casa contro il Chievo); la società pescarese è alle prese con il calcio mercato, dopo le partenze annunciate la scorsa settimana, il sodalizio biancazzurro ha annunciato i primi colpi di mercato si tratta di: Mirko Valdifiori, svincolato, centrocampista con un passato importante nelle fila dell’Empoli; dal Monaco arriva Alessandro Arlotti; dalla Roma arriva il centrocampista Alessio Riccardi, classe 2001; nell’ambito dello scambio con Zappa al Cagliari, arriva in riva all’Adriatico, Damir Ceter; ed infine il portiere Mattia Del Favero.

IL CAMPIONATO

Varato ieri sera a Pisa il nuovo calendario della serie B 2020 – 2021. Otto i turni infrasettimanali, quattro le soste di campionato e si giocherà sia a Natale e Pasquetta. Esordio casalingo per il Pescara, che ritrova il Chievo la stessa squadra con il quale ha chiuso il campionato lo scorso Agosto; la prima trasferta casalinga contro la Reggina, mentre alla terza la squadra biancazzurra affronterà l’Empoli di Mancuso. Alla quarta giornata i biancazzurri saranno di scena a Venezia, alla quinta all’Adriatico arriva il Frosinone; sesta giornata difficile trasferta a Lecce; alla settima giornata il Pescara ospiterà il Cittadella, mentre all’ottava se la vedrà sul terreno della Spal. Il derby con l’Ascoli ci sarà alla decima giornata, all’undicesima all’Adriatico, arriveranno gli amici del Vicenza, mentre alla tredicesima giornata in riva all’Adriatico arriva il Monza, di Berlusconi. Dopo il Monza, altro turno casalingo per gli abruzzesi arriva il Brescia. Ultima giornata di campionato il 7 maggio contro la Salernitana in casa.

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio