Misure anti Covid nelle scuole di Teramo, sopralluogo del sindaco

TERAMO – Le scuole sono pronte. Il sopralluogo effettuato dal Sindaco D’Alberto, assieme agli assessori Cavallari e Core, ha consentito di verificare che i lavori per l’applicazione delle misure anticovid sono quasi del tutto completati in ogni istituto comprensivo e pertanto le scuole saranno pronte già dal 14 Settembre, che era la data, come noto, inizialmente indicata per la ripresa delle attività, poi posticipata dalla Regione per la coincidenza con il referendum.

“Quello della scadenza del 14 settembre era l’impegno assunto dall’amministrazione ed è possibile così confermare che entro tale data tutti gli edifici scolastici saranno pronti ad accogliere gli alunni. Questo sia per quanto riguarda l’adeguamento strutturale degli edifici, con interventi su aule e immobili in generale, sia per gli interventi che garantiscono sicurezza quali, ad esempio, i dispositivi di igienizzazione.

Si tratta di un risultato che è frutto di un efficace lavoro di squadra, con le dirigenti scolastiche che, di intesa con i responsabili per la sicurezza, hanno fornito gli impulsi che l’amministrazione ha tradotto in operatività. Così, si è confermato anche in questa occasione che il metodo della collaborazione con tutti i referenti, introdotto dall’amministrazione quale stile del proprio impegno amministrativo, dà risultati importanti e si traduce in grande operatività.

Certo, tutto è subordinato all’andamento dell’epidemia, con l’ipotesi sempre accesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero. Ma l’amministrazione comunale di Teramo è pronta a dare le proprie risposte e rimanere a disposizione dei Dirigenti scolastici per garantire interventi, anche dopo la riapertura delle scuole”.