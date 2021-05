Riqualificazione della Torre del Salinello, visita del sindaco Costantini

“Un patrimonio che è stato valorizzato ed è liberamente visitabile da tutti i cittadini e che, inoltre, ospita al piano terra, la storia del vino in una bottega altamente fornita“

GIULIANOVA – Il sindaco Jwan Costantini ha visitato la Torre del Salinello, nota anche come Torre Mazzaufo, che grazie ad un intervento di riqualificazione realizzato dai proprietari-custodi, Cesare Sodo-Migliori e i fratelli Vincenzo, Francesco e Giovanni Cerulli-Irelli, ha visto nuova luce, destinando il locale inferiore dell’antico edificio alla “Bottega Migliori”, spazio espositivo e di vendita dell’azienda agricola di famiglia, Tenuta Cerulli Spinozzi di Canzano.

“I complimenti ed i ringraziamenti più sinceri alle famiglie Migliori e Cerulli Irelli per aver ridonato lustro ad un edificio di grande valenza storica per la nostra comunità – dichiara il primo cittadino – la torre si trova sul versante ovest della SS 16 nella parte nord di Giulianova ed è una delle quindici torri di avvistamento costruite tra il 1563 e il 1570 lungo la costa adriatica, da Vasto a Martinsicuro, in risposta alle frequenti incursioni saracene particolarmente frequenti a partire dalla metà del XVI secolo. Un patrimonio che è stato valorizzato ed è liberamente visitabile da tutti i cittadini e che, inoltre, ospita al piano terra, la storia del vino in una bottega altamente fornita”.

Nella foto il sindaco Costantini con la famiglia Cerulli-Irelli in visita alla Torre del Salinello.