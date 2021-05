Raccolta fondi per “La Bottega della Qualità”: al via la campagna

MARTINSICURO – Al via la campagna di raccolta fondi per “La Bottega della Qualità” marchio commerciale di un’azienda giovane e dinamica, nata dopo anni di esperienza nel settore della gastronomia. “La Bottega della Qualità” ha come concept portante la selezione di prodotti alimentari e bevande di qualità, la missione è quella di offrire prodotti rigorosamente preparati con tecniche artigianali seguendo scrupolosamente le ricette della tradizione senza conservanti né coloranti aggiunti. “La Bottega della Qualità” nasce dall’unione di persone con un’esperienza ventennale nel settore dei prodotti tipici enogastronomici del food e beverage made in italy ed in un’ottica di crescita aziendale ha dato il via alla campagna di raccolta fondi sul sito GoFundMe visionabile al seguente link : https://gofund.me/9c4ee8dc .

Nella tarda serata di ieri l’amministratore del gruppo ha dichiarato: “Il nostro desiderio è quello di offrire a tutti i piccoli produttori italiani, i quali producono ancora prodotti tipici di qualità, di avere una vetrina della propria azienda nei nostri negozi. I nostri punti vendita sono una vetrina per i piccoli produttori, ma anche un punto di riferimento per quei consumatori che desiderano acquistare prodotti agroalimentari di qualità direttamente in negozio, noi andiamo quotidianamente alla ricerca di produttori che producono delle eccellenze italiane made in Italy, le selezioniamo e le proponiamo in vendita. Noi della Bottega della Qualità crediamo in quello che facciamo e vogliamo continuare ad investire le nostre risorse all’ interno della nostra azienda per farla continuare a crescere, ma per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile da parte delle persone e per questa ragione abbiamo deciso di creare questa raccolta fondi. Confidiamo nell’aiuto di molti di voi in modo da riuscire a raggiungere i nostri obiettivi aziendali, grazie”.