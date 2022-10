Riqualificazione di Città Sant’Angelo, investimento da 4 milioni di euro

CITTÀ SANT’ANGELO – In risposta ai numerosi malumori degli ultimi anni relativi alle problematiche legate ai dissesti presenti sul territorio angolano, il Sindaco Matteo Perazzetti e l’Amministrazione Comunale continuano ad investire, come accaduto già lo scorso anno, su degli interventi mirati alla riqualificazione della cittadina. Trattandosi di un borgo medievale, uno dei più belli d’Italia, e di una cittadina in grande sviluppo nell’area commerciale, è soggetto ad usure e deterioramenti che necessitano di una manutenzione continua e che sia sempre finalizzata alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale.

Il programma di lavori, contemporaneamente in attività oggi su tutto il territorio, prevede 8 cantieri per un impiego totale di 4.082.500,00 euro solo per il 2022. Nello specifico, di seguito sono elencati i siti d’interesse e le corrispondenti lavorazioni.

– Dissesto di Via Maddalena e Via Fonte del Lupo

– Riqualificazione di Via Salara

– Regimentazione delle acque bianche

– Dissesti sul muro del giardino comunale nel suo versante

occidentale

– Dissesto di Strada delle Terme

– Realizzazione del marciapiede nella contrada Madonna della Pace

– Ristrutturazione del plesso giallo nella contrada Marina di Città Sant’Angelo

– Ristrutturazione della scuola d’infanzia a Fonte Umano

Il Sindaco Matteo Perazzetti riferisce in merito: “Si tratta di investimenti importanti ottenuti con insistenza dall’Amministrazione, la quale lavora in modo celere per il miglioramento del territorio, un impegno che si profonde in grandi risultati. L’obiettivo per il presente e soprattutto per il futuro, è quello di dar vita ad una rigenerazione urbana che andrà a riguardare tutte le zone necessitanti. Premiamo sulla velocità degli interventi in quanto non vogliamo fermarci qui ma continuare ad investire ulteriormente per il 2023, sono imprevisti difatti altri numerosi cantieri”.