Mostra di Gigino Falconi “Sogno di un sogno” a Chieti

CHIETI – Sabato 15 ottobre alle ore 17.30 l’Associazione Culturale Trifoglio con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti inaugura la mostra personale dell’artista Gigino Falconi dal titolo “Sogno di un sogno” presso la Galleria Trifoglio Arte. La mostra, alla presenza del maestro, sarà preceduta da una presentazione a cura della Dott.ssa Paola Di Felice direttore del Polo Museale di Teramo, presso la Sala Conferenze 1° piano Palazzo Bellavista.

Interverranno il Sindaco di Chieti Dott. Diego Ferrara e l’Assessore alla Cultura Dott. Paolo De Cesare.

Questa mostra si inserisce all’interno di un progetto europeo molto importante che ha visto coinvolte la galleria Sesto Senso Roma la galleria Besharat Barbizon Francia e la Galleria Trifoglio Arte di Chieti. Purtroppo le mostre, a causa della pandemia, sono state interrotte invece quella di Chieti non è mai stata inaugurata.

In mostra saranno esposte le opere degli ultimi dieci anni dell’intensa attività pittorica dell’artista che alla soglia dei novanta anni rappresenta uno degli ultimi artisti figurativi nel panorama dell’arte contemporanea.

“L’opera di Falconi respira metafisica, intesa nel senso molto banale, se si vuole, dell’affiorare di una presenza inaspettata, incongrua, nel luogo e nel tempo dove mai ci saremmo aspettati di incontrarla. Falconi ci dimostra che si può essere pittori metafisici fondendo la cultura pittorica della grande tradizione rinascimentale, di quella inglese, francese, belga, tedesca, austriaca di fine Ottocento, di quella americana – anche noi potremmo rifare i nomi, già sovente citati per il suo lavoro, di de La Tour e di Vermeer, di Burne-Jones e di Rossetti, di Böcklin e di Klinger, della cultura simbolista e del giapponismo, dello Jugendstil e della Secessione viennese, e di Hopper- e quella più esplicitamente, e geograficamente, nordica. […] Potremmo ricorrere, per definire le opere di Falconi, a una delle espressioni più felicemente poetiche di Edgar Allan Poe: “Un sogno in un sogno””. Sandro Parmiggiani