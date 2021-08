Rinviato l’incontro con gli autori di Lercio a Castelbasso: la nuova data

CASTELBASSO – Per motivi tecnici, legati a problemi con la linea elettrica in piazza Belvedere, la Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture e il FLA – Festival di Libri e Altrecose di Pescara, comunicano che l’incontro tra il direttore Vincenzo D’Aquino con gli autori di Lercio, in programma stasera per Castelbasso 2021 – Borgo della cultura, è rinviato a venerdì 27 agosto, alle 21,30, sempre in piazza Belvedere.

Da Benjamin Franklin al mockjournalism, come si è evoluto il rapporto tra giornalismo e veridicità delle notizie? Gli autori che animano il sito di satira Lercio, fenomeno della rete seguito da oltre un milione e mezzo di persone, presenteranno al direttore del Fla e al pubblico il loro primo libro “Mock’n’troll” (People), un’allegra riflessione sulla linea fin troppo sottile che separa il vero dal falso e la cronaca dalle bufale.