ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 comunica che la gara contro l’Unibasket Lanciano, valevole per la 3^ giornata di ritorno e originariamente prevista per sabato 17 dicembre, è stata rinviata per sopraggiunti impegni di parte del roster frentano. La gara sarà recuperata in data mercoledì 4 gennaio alle ore 21, sempre al PalaMaggetti.

