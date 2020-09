Rimborso abbonamenti TUA: condizioni e informazioni utili

REGIONE – “La TUA ha creato le condizioni per le quali tutti gli abbonati, anche quelli dello scorso anno, potranno viaggiare utilizzando il titolo di viaggio. Quanti hanno inteso riabbonarsi ma avevano diritto al voucher potranno entro un anno dal ricevimento della mail ottenere l’indennizzo.

Per quelli che pur titolari del diritto si trovano a non aver completato ad oggi l’iter procedurale per ottenere il rimborso, potranno per il periodo strettamente necessario al completamento della richiesta, utilizzare l’abbonamento dello scorso anno. In questo modo nessuno, se non volontariamente, dovrà anticipare alcun che”. Lo si apprende da una nota di oggi, 22 settembre da parte di TUA.