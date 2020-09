Realizzazione centri di raccolta in Abruzzo, arriva un contributo

Campitelli: “Siamo a lavoro per potenziare il sistema regionale della raccolta dei rifiuti, promuoveremo la transazione verso l’economia circolare”

REGIONE – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, ha assegnato un contributo per la realizzazione di quattro centri di raccolta rifiuti nell’ambito della programmazione FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2007-2013 secondo il Piano di Azione rifiuti attuato dalla Regione Abruzzo. I nuovi centri di raccolta sono previsti nei Comuni di Balsorano, Casalbordino, Silvi e Villetta Barrea. La dotazione finanziaria rimodulata è pari a 928.579,40 euro, di cui 650mila euro quali risorse premiali dagli obiettivi di servizio.

«Siamo a lavoro per potenziare il sistema regionale della raccolta dei rifiuti – ha esordito l’assessore Nicola Campitelli -. L’utilità principale dei centri di raccolta è quindi quella di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l’ambiente. Promuoveremo la transazione verso l’economia circolare: in questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così – conclude Campitelli – si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore».