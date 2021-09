ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il prossimo 25 Settembre 2021 ,alle 10.30 con partenza dal cancello del Villaggio Lido D’Abruzzo , le Guide del Borsacchio organizzano un evento all’interno del progetto Salvaduna chiamato “Rigenera Dune” . L’iniziativa consiste in una escursione breve e nel far ripiantumare ai volontari e partecipanti le specie autoctone, in particolare il giglio di mare, sulla duna delimitata. Un modo attivo per dare un segnale di speranza alla riserva.

Da quasi due anni, grazie al progetto patrocinato dal Comune, si è realizzata l’area delimitata chiamata “Area del fratino e delle dune del Borsacchio” che ha consentito di tutelare la duna esistente ed espanderla. Questo , oltre a ridare spazio alle specie di flora e fauna, ha consentito,di guadagnare diversi metri di spiaggia grazie all’azione di sollevamento della spiaggia da parte delle dune. Il tutto semplicemente facendo lavorare la natura come da linee guida ISPRA contro l’erosione.

Inoltre il 26 Settembre le Guide collaboreranno con l’associazione Il Guscio per organizzare la prima camminata in rosso contro la violenza sulle donne. Partenza alle ore 10.30 dal parcheggio del pontile di Roseto.

Un fine settimana intenso per l’ambiente e i diritti a cui la cittadinanza è invitata a partecipare.