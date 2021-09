“Giochi di luce”, spettacolo di divulgazione scientifica a Teramo

TERAMO – Domenica prossima 26 settembre alle ore 18.00, al Parco della Scienza, si terrà lo Spettacolo di divulgazione scientifica “Giochi di luce” dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. L’evento, promosso dal Comune di Teramo, è organizzato da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo in sinergia con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – INFN. La manifestazione è gratuita.

Giochi di luce è uno spettacolo sui fenomeni luminosi dedicato a bambini e adulti curiosi. Utilizzando oggetti facilmente reperibili in casa, verranno illustrate alcune delle leggi fondamentali sulla propagazione della luce, la sua natura e la sua percezione. I ricercatori coinvolti saranno Chiara Vignoli e Nicola Rossi – Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e Vincenzo Caracciolo – Università di Roma “Tor Vergata” e INFN.

Favorire la diffusione delle discipline e del pensiero scientifico è di vitale importanza per il bambino poiché rappresenta l’area ove esercitare la fantasia e l’inventiva, apprendere la funzione dell’errore nella ricerca della verità e intuire la necessità e l’importanza del linguaggio simbolico. La scienza e la matematica, difatti, cooperano a consolidare lo spirito critico e insegnano ai bambini un metodo di apprendimento ed il ragionamento logico. Le materie scientifiche educano alla riflessione, all’osservazione, all’analisi, a porsi domande, prendere decisioni e risolvere problemi; pertanto, l’avanzamento della cultura scientifica nella popolazione globale diviene cardine essenziale affinché si possano compiere scelte consapevoli per la salute e la sopravvivenza del pianeta e delle generazioni future. La scienza ci rende liberi perché le modalità, tipiche del metodo scientifico, di osservare la realtà spingono a indagare il mondo con uno sguardo critico e guardare oltre a ciò che è dato per scontato. Oggi appare essenziale educare sin dalla più tenera età alla cultura scientifica per rendere il cittadino consapevole di se stesso, della realtà del proprio corpo e della natura.

In ottemperanza alle norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, per accedere all’evento sarà necessario indossare la mascherina ed essere in possesso di green pass; sono esenti dall’obbligo di certificazione verde i minori di 12 anni. L’ingresso sarà possibile sino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

Di seguito il link per provvedere alla prenotazione online https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giochi-di-luce-173443924447?aff=ebdssbdestsearch