Teatro, arte e yoga all’aperto con la Compagnia dei Merli Bianchi

La compagnia teatrale prosegue le proprie attività il 6 e 12 settembre, tra gli ulivi secolari del Frantoio Montecchia di Morro d’Oro

GIULIANOVA – Il 6 e il 12 settembre teatro, arte e yoga tra gli Ulivi del Frantoio Montecchia a Morro D’Oro con il progetto “Rifugi letterari” , dalle 16.30 alle 19.00, nella suggestiva location delle colline di Morro d’oro tra I “tortiglioni” del Frantoio Montecchia con l’intento di continuare ad incontrare il proprio pubblico in sicurezza.

Il progetto nasce con l’idea di conciliare natura e cultura. Nel momento storico che viviamo, dove viene richiesto un necessario distanziamento fisico e dove nello stesso tempo è necessario l’incontro, la Compagnia dei Merli Bianchi ha individuato nel luogo “aperto”, nella natura – che una volta chiamavamo “Madre” – il perfetto “rifugio”. Il suo significato è strettamente collegato alle esigenze attuali di tutela della persona, nel rispetto delle norme anti-covid. Un luogo senza mattoni, un posto al sicuro a cielo aperto, tra ulivi, tratturi, con le montagne o il mare per perimetro, la distanza di un metro come spazio vitale per vedere meglio l’altro, nella sua interezza, per sentirne meglio la voce e assaporarne la bellezza del reciproco rispetto.

Il progetto include la mostra-spettacolo: “Poeti, scrittori ed altre creature inutili..” con 20 quadri in acquerello allestiti in natura dell’artista siciliano Pino Manzella che raccontano di 20 scrittori, poeti ed altre creature “inutili” della letteratura italiana e straniera; le letture a tema dell’attrice Margherita Di Marco e le note del violino di Ludovica Trimarelli, ne racconteranno biografie e testi. La giornata prosegue con un incontro di yoga all’aperto con la docente Alessandra Zancocchia o una piacevole passeggiata e visita al Frantoio, e si conclude con un “aperitivo naturale” offerto dalla famiglia Montecchia e dall’azienda Hyperborea.

Per questa fine estate la Compagnia dei Merli Bianchi vi accompagna ancora a riprendere fiato, a liberare corpo, occhi e pensieri in luoghi belli e in sicurezza.

Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 il numero dei partecipanti sarà limitato e la prenotazione obbligatoria entro e non oltre il giorno prima dell’evento.

Quota di partecipazione € 20 incluso tesseramento 2020 con la Compagnia dei Merli Bianchi.

Per informazioni e prenotazioni a RIFUGI LETTERARI scrivere a montecchia.martina@gmail.com o tel ai numeri 339 2177405 – 340.6072621