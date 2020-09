Annullato l’evento di presentazione del libro di Ossini a Giulianova

GIULIANOVA – “Con grande rammarico e nostro malgrado siamo a comunicare che, per urgenti e improrogabili motivi personali dello scrittore e conduttore televisivo Massimiliano Ossini, l’evento in programma sabato 5 settembre alle ore 21.30 presso il Palazzo Kursaal è annullato. L’Associazione culturale Polaris si riserva di decidere una nuova data per la presentazione del libro il cui programma non subirà variazioni”. Lo si apprenda da una nota di Jurghens Cartone – Presidente Associazione Culturale Polaris.

