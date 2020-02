Per i biancorossi quello del 22 febbraio è l’undicesimo successo in campionato. Sono già tornati al lavoro in vista della gara di mercoledì

TERAMO – Finisce 0-2 allo Stadio Scopigno tra Rieti e Teramo. Tre punti preziosi quelli conquistati dai biancorossi al termine di una gara giocata su un campo in pessime condizioni. A fare la differenza sono stati la determinazione della squadra di Di Mascio e il calore del pubblico che la ha sotenuta in trasferta dal primo all’ultimo minuto. Per i padroni di casa si tratta, invece, della diciottesima sconfitta nel campionato in corso.

Decisivo l’ultimo quarto d’ora. Al 29′ del secondo tempo, infatti. Birligea, attaccante classe 2000 entrato in campo da sei minuti, intercetta un tiro di Bombagi e con estrema freddezza supera Merelli. Allo scadere, invece, serve un assist a Magnaghi, al quale non resta altro che appoggiare in porta per la rete della sicurezza.

Per il Teramo si tratta dell’ l’undicesimo successo in campionato, il terzo in terzo lontano dal Bonolis. I biancorossi ora sono attesi da una settimana dura. Già oggi sono tornati al lavoro, per una seduta al “Bonolis” in vista del turno infrasettimanale di mercoledì con il Potenza; calcio di inizio previsto per le ore 15. Domenica, invece saranno attesi dalla trasferta di Pagani.

Tabellino

RIETI (3-5-2): Merelli; Aquilanti (24’pt Fiumara), Celli, M.Esposito (37’st Del Regno); Kalombo, Morrone (9’st Tirelli), Zampa, De Paoli, Zanchi; Persano, De Sarlo. A disposizione: Addario, Pegorin, Serena, Marchi, Tiraferri, Vignati, Granata, Rasi, Bartolotta. Allenatore: Mariani

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Soprano,Tendardini; Costa Ferreira, Viero (23’st Birligea), Ilari (17’st Cappa); Mungo (42’st Florio); Bombagi, Magnaghi. A disposizione: Valentini, Lewandowski, Cristini, Iotti, Fiore, Samele, Di Nisio. Allenatore: Di Mascio Cetteo

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

Reti: al 29’st Birligea (T), al 43’st Magnaghi (T)

Ammonizioni: Persano (R), Zampa (R), Fiumara (R), De Sarlo (R), Soprano (T).

Recupero: 2′ nel promo tempo e 4′ nella ripresa.