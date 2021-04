Ricostruzione post sisma 2009: si tratta per la stabilizzazione precari

Il Coordinatore dei Sindaci del Cratere Lanfranco Chiola ha incontrato il capo-dipartimento della Funzione Pubblica

CUGNOLI – Si è tenuto stamattina, 23 aprile, un incontro tra il Coordinatore dei Sindaci del Cratere 2009 e Sindaco del Comune di Cugnoli, Lanfranco Chiola, ed il capo-dipartimento della Funzione Pubblica, Cons. Marcello Fiori, per verificare lo stato dell’arte della concreta attuazione delle disposizioni normative, previste per la stabilizzazione del personale impiegato nella ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009.

L’incontro è stato importante per il raggiungimento di una soluzione partecipata che dia un’effettiva risposta alla particolare situazione dei dipendenti delle strutture interessate; l’idea condivisa – anche dal dipartimento della Funzione Pubblica – è di non disperdere le competenze tecniche e le professionalità elevate che si sono formate e migliorate nel tempo e che hanno contribuito e stanno contribuendo, in maniera fondamentale, al processo di ricostruzione post-sisma in corso.

L’obiettivo comune è di addivenire ad un risultato condiviso che consenta di concretizzare questa opportunità normativa, affinché non si vengano a perdere la qualità, la continuità ed il know-how acquisito dal Personale, evitando ritardi e blocchi della ricostruzione in atto.