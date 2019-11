Richieste utenze, convenzione con i CAF di Pescara

Anche nel 2020-2021 convenzione con i Caf di Pescara per la gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e acqua

PESCARA – Con deliberazione n. 721 del 29.10.2019 la Giunta Comunale ha stabilito di affidare anche per le annualità 2020 e 2021 la gestione del servizio di inserimento delle richieste di ammissione al regime di compensazione della fornitura di energia elettrica, gas naturale e acqua, ai CAF aventi sede sul territorio cittadino, che manifesteranno la propria disponibilità ad effettuare tale attività in forma gratuita per il cittadino e per il Comune di Pescara.

Con determinazione AT n. 81 del 12.11.2019 è stato approvato l’Avviso per la stipula di convenzioni con i CAF operanti nel territorio comunale per la gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica gas naturale e acqua per le annualità 2020-2021 e il relativo schema di convenzione.

I CAF interessati alla stipula della convenzione devono presentare istanza di partecipazione, entro il termine del giorno 3 DICEMBRE 2019, in busta chiusa indirizzata al Comune di Pescara – Servizio URP, Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara, a mezzo posta o consegna a mano all’Ufficio di Protocollo dell’Ente indicando sulla busta la dicitura “Disponibilità alla gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di Energia Elettrica, Gas Naturale e acqua per le annualità 2020 e 2021”.

L’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente al seguente link:

http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=584