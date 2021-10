Richard Galliano e I Solisti Aquilani omaggiano Astor Piazzolla a Ferrara

Il sodalizio tra il fisarmonicista francese e il quintetto de I Solisti Aquilani si confermerà al Ferrara Music il 4 ottobre

L’AQUILA – L’omaggio per il centenario dalla nascita di Astor Piazzolla, compositore argentino tra i più influenti al mondo, conferma al Ferrara Musica il sodalizio tra Richard Galliano, virtuoso della fisarmonica e del bandoneon, e I Solisti Aquilani.

Il concerto, si terrà il prossimo 4 ottobre alle 20:30 a Ferrara, nel prestigioso ed elegante Teatro Comunale intitolato a “Claudio Abbado”.

Il magico sodalizio tra le due compagini musicali, Galliano e I Solisti Aquilani, non è nuovo. Già da alcuni anni il musicista francese collabora con l’ensemble abruzzese. Anche lo scorso anno numerosi sono stati i concerti che hanno condiviso in Italia e all’estero, conquistando sempre il pubblico.

Al Ferrara Musica il fisarmonicista francese con I Solisti Aquilani Quintetto (Daniele Orlando al violino, Federico Cardilli al violino, Gianluca Saggini alla viola, Giulio Ferretti al violoncello e Alessandro Schillaci al contrabbasso) interpreteranno brani come “Otono porteno”, “Primavera portena” e “Oblivion”, intrecciando Bach con il “Concerto per violino in la minore BWV 1041” e una selezione di brani dello stesso Galliano, quali il Concerto per fisarmonica ed orchestra d’archi “Opale”, “Petite suite Fraincaise” per fisarmonica ed orchestra d’archi e “Habanerando”.

Massimo interprete di Piazzolla, Richard Galliano è famoso per la sua poliedricità ed il suo senso della ricerca costante di nuove armonie. Ciò fa di lui un talento unico ed un ecclettico compositore contemporaneo, capace di adattare ed interpretare brani classici attraverso la musicalità del suo strumento di vita, la fisarmonica. Infatti, il suo repertorio spazia dal jazz alla musica classica: da Legrand e Piazzolla a Bach e Vivaldi, nonché Rota e Morricone. Nato a Cannes nel 1950, la sua passione per la musica e la fisarmonica deriva dagli insegnamenti del padre Lucien Galliano, anch’egli fisarmonicista e maestro. Si diploma al Conservatorio di Nizza, dove viene diretto dal famoso Pierre Cochereau. Nel 1975, durante il suo trasferimento a Parigi, incontra Claude Nougaro. Richard Galliano è stato direttore di fisarmonica ed orchestra fino al 1983. Nel 1980 incontra Astor Piazzolla che gli consiglia di creare lo stile francese “New Musette”, così come lo stesso Piazzolla ha creato lo stile “New Tango”. Unico fisarmonicista a registrare per la prestigiosa etichetta di musica classica, Deutsche Grammophon. Vanta un lungo ed importante curriculum fatto di oltre 50 registrazioni di album a suo nome e di numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale: Clifford Brown, George Mraz, Al Foster, Juliette Gréco, Chet Baker, Enrico Rava, Paolo Fresu, Gary Burton, Claude Nougaro, Charles Aznauvor, Charlie Haden.