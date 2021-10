A Ortona si ricorda Peppino Impastato: ecco quando

Il 3 ottobre il progetto “I Fiori della Memoria” farà tappa presso la Sala Eden. Nell’occasione sarà presentato il libro di Giovanni Impastato

ORTONA – Domenica 3 ottobre alle ore 17.00 il tour de “I Fiori della Memoria” fa tappa presso la sala Eden di Ortona (CH) in Corso Garibaldi 1. In occasione del quarto appuntamento in Abruzzo sarà presentato il libro “Mio Fratello. Tutta una vita con Peppino” di Giovanni Impastato; all’evento parteciperanno l’autore e Luisa Impastato (presidente di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”).

L’iniziativa del 3 ottobre – promossa dalle associazioni “La Compagnia dei Merli Bianchi” e “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” ed organizzata dalla Consulta Giovanile di Ortona (CH) si inserisce nel progetto nazionale “I Fiori della Memoria”, che ha l’obiettivo di fare memoria attiva ossia di ricordare, raccontare e fare esperienza pratica e di ricerca su temi inerenti valori fondamentali riguardanti l’impegno civile, il rispetto della dignità e dei diritti umani, la legalità democratica, la tutela e l’educazione dei minori, dell’ambiente, l’informazione e la formazione di cittadini consapevoli attraverso gli strumenti dell’incontro, del dialogo e dell’arte.