Ecco chi é Riccardo Pinelli, il nuovo palleggiatore della Sieco Impavida Ortona

ORTONA – Un regista d’esperienza e di comprovata bravura sarà il punto di innesco di tutti gli attacchi della squadra ortonese. È un gran colpo per la Sieco Service Impavida Ortona che si aggiudica le prestazioni del palleggiatore Riccardo Pinelli.

Classe 1991 per 193 centimetri di altezza, la formazione di Riccardo Pinelli avviene in una scuola d’alta classe e di blasone come quella modenese. Nella stagione 2008/2009 Pinelli è lanciato sui palcoscenici nazionali giocando una Serie B2 con la maglia dell’Eurotecnica Cimone Modena. Il palleggiatore viene notato dai talent-scout nazionali e viene ingaggiato per quella che era una selezione nazionale di giovani promesse del volley. Con questa selezione, quindi, la Blu College Vigna di Valle (Roma) disputerà un campionato di B1 stagione 2009/2010. La stagione seguente, la Blu College cambia pelle e cambia serie, così Pinelli si ritroverà in A2 al suo primo campionato ad alti livelli con la Club Italia Aeronautica Militare di Roma per il 2010/2011.

L’anno successivo Pinelli si trasferisce alla Crazy Diamond di Segrate, sempre di A2 dove affiancherà l’esperto palleggiatore Fabroni. Dopo questa esperienza lombarda, Riccardo Pinelli corona il sogno della A1, richiamato dalla sua (Casa) Modena. Qui, a 21 anni, il neo impavido timbrerà il cartellino per 20 set totali.

Per le cinque stagioni successive Riccardo troverà la sua dimensione in Serie A2, ma con la Serie A1 sarà solo un arrivederci. A partire dalla stagione 2013/2014 Pinelli girerà l’Italia militando con squadre di fascia alta come la B-Chem Potenza Picena, Domar Matera, Tonno Callipo Vibo Valentia, Tuscania ed Aversa. Con la maglia della Tonno Callipo Vibo Valenzia, nel 2016, Pinelli conquisterà la Coppa Italia di Serie A2.

Per la stagione 2018/2019 è la Calzedonia Verona di Superlega a vedere in Riccardo Pinelli la figura ideale di vice palleggiatore. Nel 2021/2022, a Siena conquista la Superlega che giocherà con i toscani nella stagione 2022/203.

Lo scorso anno Riccardo è tra le fila della WOW Green House Aversa in A2. «Dopo tante sfide con la Sieco, le nostre strade si sono incrociate e non sarò più ad Ortona come avversario». Dice Pinelli. «Sono contento di far parte di una società ambiziosa e importante nel panorama italiano della pallavolo. La società ha importanti ambizioni e sta a noi giocatori con il lavoro e l’impegno raggiungerli. Per ora non posso fare altro che mandare un saluto ai tifosi nell’attesa di conoscerli di persona e cominciare con la nuova stagione».

Riccardo Pinelli

Data di Nascita: 17/02/1991

Luogo: Modena

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Palleggiatore

Altezza: 193 cm

2024/2025 Sieco Service Impavida Ortona Serie A3

2023/2024 WOW Green House Aversa Serie A2

2022/2023 Emma Villas Aubay Siena Serie A1

2021/2022 Emma Villas Aubay Siena Serie A2

2020/2021 Conad Reggio Emilia Serie A1

2019/2020 Conad Reggio Emilia Serie A2

2018/2019 Calzedonia Verona Serie A1

2017/2018 Sigma Aversa Serie A2

2016/2017 Maury’s Italiana Tuscania Serie A2

2015/2016 Tonno Callipo Vibo Valentia Serie A2

2014/2015 Domar Matera Serie A2

2013/2014 B-Chem Potenza Picena Serie A2

2012/2013 Casa Modena Serie A1

2011/2012 Crazy Diamond Segrate Serie A2

2010/2011 Club Italia Aeronautica Roma Serie A2

2009/2010 Blue College Vigna di Valle Serie B1

2008/2009 Eurotecnica Cimone Modena Serie B2

2007/2008 Pallavolo Modena Giovanili

Palmares

2016 Coppa Italia Serie A2 Tonno Callipo Vibo Valentia