Importanti novità dal decreto attuativo della Legge sulla disabilità

Semplificato il sistema di accertamento dell’Invalidità civile, con la messa al centro della persona con i suoi bisogni e aspettative

REGIONE – É finalmente in Gazzetta Ufficiale il primo decreto attuativo della Legge sulla Disabilità che semplifica il sistema di accertamento dell’Invalidità civile, mettendo al centro la persona con i suoi bisogni e aspettative, introducendo il rivoluzionario disegno del ‘Progetto di vita’: un nuovo strumento per leggere l’effettiva situazione del cittadino, di supporto alle tutele già esistenti incluse nella Legge 104/1992 che mira ad assicurare un sostegno più completo e personalizzato alle persone con disabilità”.

Roberto Santangelo, assessore con delega al Sociale della Regione Abruzzo, con queste parole interviene sul tema della disabilità.

“Con il D.L. dello scorso 15 aprile 2024 sono state introdotte rilevanti modifiche in diverse normative italiane concernenti le disabilità, l’assistenza e le prestazioni sociali, ma soprattutto si propone di ridurre la frammentazione esistente tra le diverse prestazioni sanitarie. L’Assessorato regionale al Sociale – sottolinea Santangelo – intende, in linea con l’azione del ministro Locatelli e dell’intero Governo di Centrodestra, recepire tempestivamente queste novità perché sono fondamentali per delineare i bisogni specifici della persona, dall’assistenza alle condizioni di vita complessive, rendendo così possibile la partecipazione attiva in ambito scolastico e lavorativo. Vogliamo infatti costruire una società realmente inclusiva, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione che tutelano la dignità umana e intendono garantire il pieno sviluppo della persona umana” conclude l’Assessore regionale.