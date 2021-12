MORRO D’ORO – Un calendario che valorizza il patrimonio storico-artistico locale illustrando attraverso i disegni, e con testi di carattere poetico, luoghi nodali e caratteristici di Morro d’Oro.

Lo hanno realizzato in occasione del “Millennio d’Oro”, la serie di eventi finalizzati alla rievocazione culturale, storica, territoriale, musicale, artistica ed enogastronomica dell’intero comprensorio comunale, gli alunni dei tre ordini di scuola di Morro d’Oro che in questo modo hanno sviluppato il senso di appartenenza al proprio paese e il rispetto della storia locale.

«Questa bella iniziativa, resa possibile grazie agli insegnanti, agli alunni con i loro genitori, all’amministrazione comunale e agli sponsor», dichiara in proposito Maria Lalli, dirigente dell’Istituto comprensivo di Notaresco, «non solo consente di far crescere i nostri bambini e ragazzi in autonomia e consapevolezza ma permetterà anche di realizzare progetti per ampliare l’offerta formativa».