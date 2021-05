Riapre l’Ippodromo di Tagliacozzo: ecco quando, orario

Tutto pronto per la riapertura di Tagliacozzo prevista per il 13 giugno. Dieci le giornate in programma, tutte di domenica

TAGLIACOZZO – Domenica 13 giugno apre per la stagione estiva l’Ippodromo di Tagliacozzo e molte sono le novità in programma su tutte l’inserimento di corse per Anglo Arabi (i cavalli che corrono normalmente il Palio di Siena) e corse di Purosangue Arabo ed in quest’ultimo settore sono previsti cavalli provenienti anche dai centri di allevamento di Roccaraso.

Dieci le giornate in programma tutte di domenica con inizio alle ore 16.00 ed il clou della stagione sono certamente i due appuntamenti del 4 luglio e dell’8 agosto con le giornate piu’ ricche in sabbia di Italia ma anche il Gran Gala’ dei Dilettanti in programma a Ferragosto merita attenzione e promette spettacolo in pista.

Ecco le date della riunione

Giugno: 13-20-27

Luglio: 4-11-18-25

Agosto: 1-8-15