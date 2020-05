Il Restaurant Manager e Bartender, due corsi online dall’Istituto De Cecco

PESCARA – “Primo grande evento on line domani, martedì 5 maggio, per l’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’. A partire dalle 11 i nostri studenti delle classi terze e quinte dell’indirizzo Sala e Vendita incontreranno virtualmente 5 professionisti che parleranno delle figure de ‘Il Restaurant Manager e Bartender’, ovvero 5 ex studenti Ipssariani che hanno ottenuto successo nel mondo lavorando nella ristorazione e che, sparpagliati in vari paesi, racconteranno ai nostri ragazzi la propria storia, fatta di sacrifici, ma anche di soddisfazioni, per riuscire a farcela dopo aver completato il proprio percorso di studi. E quello di domani sarà solo il primo evento che la nostra scuola organizzerà in modalità virtuale, a causa dell’emergenza Covid-19, sino alla conclusione dell’anno scolastico”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro, ufficializzando l’iniziativa prevista per domani.

“L’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ – ha spiegato la dirigente Di Pietro – è da sempre la scuola che ha accompagnato la didattica pura con la formazione laboratoriale ed esperienziale e l’emergenza Covid-19 non ha fermato per un secondo il nostro lavoro, che abbiamo semplicemente trasformato portando la scuola nelle case dei nostri studenti. E nella fase della formazione è fondamentale per i nostri ragazzi confrontarsi con i ‘testimoni’ della nostra società, in questo caso con coloro che hanno vissuto e studiato tra i loro stessi banchi e che poi, portando con sé il proprio bagaglio di conoscenze e di nozioni acquisite, hanno scelto di arricchire quella metaforica valigia lavorando nel mondo e oggi sono barman, bartender, bar manager, maitre o direttori di Sala riconosciuti, apprezzati, e di successo”.

Domani, a partire dalle 11, a incontrare su piattaforma on line e a confrontarsi con gli studenti saranno Michele Montauti Bar Manager a Bangkok in Thailandia; Tiziano Orsini, F&B Supervisor a Jesolo, in provincia di Venezia; Chiara Ronca, Restaurant Manager a Kuala Lampur, in Malesia; Alessandro Roio, Barman Wedding & Party Consulente Cna di Pescara; Domenico Di Bucchianico, Barman-Fondatore del Blog ‘Dedycated’. A introdurre l’evento sarà la dirigente Alessandra Di Pietro e a moderare l’incontro sarà Michele Coladonato, docente di Sala e Vendita dell’Ipsseoa ‘De Cecco’, con gli interventi dei docenti di Sala e Vendita Vincenzo Gambino, Pino Conte, Carlo Pepe e Paolo Paolucci.